«Должен быть музей при храме, а не наоборот» — единороссы о судьбе Исаакия

Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM Исаакиевский собор в первую очередь является культовым сооружением, и потому передача собора Русской православной церкви «представляется абсолютно правильным шагом». Такое мнение высказал руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городских единороссов.

По мнению Тетердинко, «если мы говорим о культовых сооружениях, то должен быть музей при храме, а не наоборот», и культовая функция «должна выполняться». В связи с этим он полностью поддержал решение властей города удовлетворить просьбу Санкт-Петербургской епархии РПЦ о передаче Исаакиевского собора в ведение церкви.

Глава фракции единороссов также обвинил оппонентов решения Смольного о судьбе собора в политиканстве.

«Люди пытаются на этом заработать себе очки, поднять на скандале свою известность, но за такой позицией ничего разумного, толкового не стоит», — считает Тетердинко.

Одновременно он высказал убеждение в том, что «люди, у которых есть в душе вера, протестовать против передачи Исаакиевского собора Церкви не могут».

Ранее сегодня в поддержку решения Георгия Полтавченко по Исаакиевскому собору решительно высказался лидер «Единой России» в Санкт-Петербурге, спикер городского парламента Вячеслав Макаров.

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Вечером 10 января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко сообщил СМИ о том, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ. «Вопрос решен», — сказал градоначальник. Он пообещал, что собор в полном объеме сохранит за собой музейные функции, а доступ в собор будут иметь посетители любых конфессий.

Сейчас в здании работает одноименный музей, по согласованию с администрацией музея в храме регулярно проходят церковные службы. Как отмечают в руководстве ГМЗ «Исаакиевский собор», ежегодный бюджет музея составляет около 650 млн рублей. Исаакиевский собор продолжит работу в качестве музея в прежнем режиме до конца 2017 года. Дальнейшая судьба музея не определена, скорее всего, его ждет ликвидация.

Общественные активисты и оппозиционные депутаты городского парламента в ответ заявили о начале общественной кампании за отмену такого решения властей.

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Исаакиевский собор, построенный в XIX веке, — одно из величайших купольных зданий Европы, уступающих по масштабу только соборам Св. апостола Петра в Риме, Св. апостола Павла в Лондоне и Санта Мария дель Фиоре во Флоренции. Высота Исаакиевского собора — 101,5 м, длина — 111,2 м, ширина — 97,6 м. Это второе по высоте, после Петропавловского собора, сооружение Санкт-Петербурга.

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