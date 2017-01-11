В Воронежской области стартовали учения танкистов и мотострелков

Воронеж, , 15:15 — REGNUM Мотострелковые и танковые подразделения Западного военного округа начали первые в этом году полевые выходы. Занятия стартовали в Воронежской и Московской областях 11 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЗВО.

Всего в учениях задействованы около тысячи военнослужащих, будет использовано около 200 единиц военной техники и вооружения.

Занятия рассчитаны на месяц. В плане — выполнение учебных и контрольных стрельб из всех видов штатного вооружения. Также планируется усовершенствовать навыки вождения боевой техники — в том числе, и в соответствии с условиями соревнований «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

На заключительном этапе полевого выхода с подразделениями проведут батальонные тактические учения с боевой стрельбой.

Как пояснили в ЗВО, обстановка полевых выходов максимально приближена к боевой — для этого на полигонах установлено более 200 различных статических и динамических мишеней, применяются новейшие модульные комплексы стрельбищного оборудования, оснащенные компьютерами и радиопередающими устройствами.