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Суд не признал митингом возложение цветов к мемориалу Славы в Пятигорске

Политика
Активисты партии КПРФ избежали административного наказания за акцию в день рождения Сталина

Ставрополь, 11 Января 2017, 15:14 — REGNUM  

Суд Пятигорска не признал возложение цветов активистами партии КПРФ к «Мемориалу Славы» несанкционированным митингом. Таким образом, привлеченные к суду коммунисты избежали административной ответственности, которая им грозила за несанкционированный митинг.

Как сообщили в Пятигорском городском суде, административное дело было заведено в отношении пяти активистов партии КПРФ. Их обвиняли в том, что 21 декабря в Комсомольском парке они участвовали в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех движению пешеходов.

Сами активиста рассказали, что никакого митинга в парке не проводилось, а они участвовали в возложении цветов к мемориалу вместе с тремя ветеранами Великой отечественной войны. Они купили цветы на свои средства, прошествовали к памятнику и возложили их. Никаких лозунгов или призывов они не озвучивали и не мешали отдыхающим людям.

Возложение было приурочено к годовщине дня рождения советского лидера Иосифа Сталина и 75-летию Победы Советских войск под Москвой во время Великой Отечественной войны.

Суд выслушал все эти доводы и закрыл дело за отсутствием события административного правонарушения, поскольку других доказательств предоставлено не было.

Отметим, что в прошлом году Пензенский облсуд также не признал митингом возложение цветов к памятнику. Тогда трое активистов КПРФ в день рождения Владимира Ленина приняли участие в возложении цветов к его памятнику. В этом возложении всего участвовало около 50 человек.

На рассмотрении дела Ленинским райсудом Пензы активисты назвали это собрание встречей депутатов с избирателями. Суд не выяснил, кто эту встречу организовал и не усмотрел в возложении цветов к памятнику административного правонарушения.

Это решение суда дважды обжаловалось, и при втором рассмотрении было вынесено обвинительное заключение, и суд назначил штрафы в размере 10 тыс. рублей каждому. Однако апелляционная инстанция снова оправдала активистов, не признав возложение цветов к памятнику митингом.

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