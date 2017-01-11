В Свердловской области предлагают упростить условия выбора губернатора

Екатеринбург, , 15:34 — REGNUM На выборах свердловского губернатора оппозиционными партиями предлагается снизить муниципальный фильтр до 5%. Соответствующий законопроект подготовило региональное отделение КПРФ, сообщил на своей странице в «Фейсбук» председатель обкома Александр Ивачёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Он уточнил, что законопроект будет внесён на рассмотрение Законодательного собрания Свердловской области в конце текущей недели. Также по его словам региональные коммунисты уже заручились поддержкой других партий и ведут переговоры с фракциями «Справедливой России» и ЛДПР о соавторстве в выдвижении законодательной инициативы.

Напомним, что закон об установлении муниципального фильтра в Свердловской области на уроне 7,9% был принят в 2012 году. Его принятие проходило далеко не гладко, так как некоторые фракции изначально настаивали на минимальном 5% барьере (по федеральному закону она устанавливается в пределах от 5% до 10%). Во время рассмотрения депутатами было внесено большое количество поправок, что могло стать причиной затягивания заседания до глубокой ночи. Однако в ходе заседания между фракциями была достигнута договоренность о снижении барьера до 7,9%.