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Путин призвал защищать трудовое законодательство и честный бизнес

Политика
«Реакция прокуроров всех уровней на несоблюдение закона должна быть незамедлительной и действенной»
Владимир Путин
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин

Москва, 11 Января 2017, 15:06 — REGNUM  Держать на особом контроле соблюдение трудового и социального законодательства, в том числе, в вопросах оплаты труда, начисления пенсий, пособий призвал прокуроров сегодня, 11 января, президент РФ Владимир Путин, выступая на собрании в честь 295-летия прокуратуры.

Он подчеркнул, что работники прокуратуры должны оказывать «реальную помощь социально уязвимым категориям граждан — пожилым людям, инвалидам, несовершеннолетним». «В сложных жизненных ситуациях такая поддержка просто незаменима», — подчеркнул глава государства.

Он также подчеркнул важность защиты «добросовестного, честного, прозрачного бизнеса» «от необоснованных проверок и иного давления». Путин напомнил, что «за последний год органами прокуратуры выявлено свыше 150 тыс. нарушений, связанных с осуществлением государственного муниципального контроля в отношении предпринимателей». «Этой сфере нужно и впредь уделять повышенное внимание», — уверен президент.

«Реакция прокуроров всех уровней на несоблюдение закона, на нарушение прав и свобод людей должна быть незамедлительной и действенной», — резюмировал он.

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Нарушения трудового законодательства
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