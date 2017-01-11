Суд допросит командира батальона «Север» Делимханова по убийству Немцова

Москва, , 15:04 — REGNUM Командир батальона «Север» Алибек Делимханов, вызванный в суд по просьбе потерпевших по делу об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова, будет допрошен на следующей неделе. Об этом сообщили в Московском окружном военном суде, передаёт RT.

Отмечается, что Делимханов явился в суд сегодня, 11 января. Показания он дать не смог, потому что плохо себя почувствовал. В итоге допрос свидетеля перенесли на следующую неделю.

Напомним, Немцова застрелили в российской столице на Большом Москворецком мосту в ночь на 28 февраля. В деле на данный момент пять подозреваемых: Анзор и Шадид Губашевы, Заур Дадаев, Хамзат Бахаев и Темирлан Эскерханов.

Дадаев служил в батальоне полка «Север» (входит в состав 46-го ОБРОН Внутренних войск МВД РФ). В этом же батальоне служил Беслан Шаванов, взорвавший себя после убийства Немцова, когда его намеревались задержать в Грозном.

Делимханов — командир 248-го специального моторизированного батальона «Север» 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД РФ. Руслан Геремеев, который проходит по уголовному делу свидетелем, но защита Немцова считает организатором убийства — является заместителем Делимханова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Следственного комитета России Игоря Краснова заявил, что Геремеев сразу же после убийства скрылся. Уголовное дело расследуется не только в отношении известных фигурантов, но и в отношении неустановленных лиц.

«Ведь у преступления мог быть не один, а сразу несколько организаторов и заказчиков. Расследуя уголовное дело, мы идем по цепочке — от исполнителей к организаторам, а потом и заказчикам», — сказал он.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: Путин считает убийство Немцова вызовом всему обществу