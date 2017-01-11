В призывах остановить передачу Исаакия церкви увидели «разжигание розни»
Санкт-Петербург, 11 Января 2017, 15:11 — REGNUM Призывы отказать в передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви являются провокационными и могут иметь признаки разжигания розни по религиозному признаку. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, комментируя решение губернатора Георгия Полтавченко передать собор, находящийся в собственности города, в ведение РПЦ.
Спикер городского парламента назвал решение губернатора выполнением «не только пожеланий сотен тысяч верующих, но и положений федерального закона».
Поясним, речь идет о положениях федерального закона №327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения».
«Что же касается призывов нарушить закон, отказать в передаче собора церкви, то это провокационные заявления, направленные, в том числе, и на разжигание религиозной розни. Мы обязаны соблюдать законодательство, и будем его соблюдать», — приводит слова Вячеслава Макарова пресс-служба Заксобрания Петербурга.
Вслед за губернатором, спикер подчеркнул, что собор «останется открытым для всех вне зависимости от вероисповедания».
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В 2015 году глава Санкт-Петербургской епархии РПЦ митрополит Варсонофий обращался к властям города с просьбой о передаче Исаакиевского собора, однако осенью 2015 года Смольный официально отказал в этой просьбе, мотивируя тем, что в этом случае все расходы по его содержанию, реставрации и охране лягут на собственника — Санкт-Петербург, который одновременно лишится дохода от музейной деятельности в соборе.
10 апреля 2016 года митрополит Варсонофий письменно попросил премьер-министра Дмитрия Медведева помочь с передачей церкви Исаакиевского собора, Спаса-на-Крови и здания Смольного монастыря в соответствии с принятым в 2010 году федеральным законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения».
Вечером 10 января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко сообщил СМИ о том, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ. «Вопрос решен», — сказал градоначальник. Он пообещал, что собор в полном объеме сохранит за собой музейные функции, а доступ в собор будут иметь посетители любых конфессий.
Общественные активисты и оппозиционные депутаты городского парламента в ответ заявили о начале общественной кампании за отмену такого решения властей.
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