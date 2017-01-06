МИДы стран Прибалтики разозлились на СМИ Германии из-за СССР

Вильнюс, , 18:03 — REGNUM Послы Литвы, Латвии и Эстонии в письме, адресованном немецкому новостному порталу ZEIT ONLINE, обращают внимание на то, что страны Прибалтики «оказались в СССР не по своей воле, а были оккупированы и аннексированы, а большинство западных стран, в том числе и Германия, никогда не признавали оккупацию стран Прибалтики, осуществленную Советским Союзом». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM , соответствующее заявление сегодня, 6 января, распространил МИД Литвы.

В письме подчеркивается, что страны Прибалтики «не были созданы заново после краха СССР, а восстановили независимость, прерванную советами, и таким образом декларировали преемственность своих государств». Поэтому страны Прибалтики «не являются преемниками государственности и прав СССР, и ни в правовом, ни в политическом смысле не могут называться бывшими советскими республиками».

«Мы хотели бы обратить внимание на то, что характеристика стран Прибалтики, как преемников государственности СССР, исторически неправильна и неточна в смысле международного права», — утверждают послы трех стран Прибалтики.

К такому письму подтолкнула рубрика «Наследие СССР», опубликованная на портале ZEIT ONLINE. Письмо подписали посол Литвы Дейвидас Матулёнис, посол Латвии Элита Кузма и посол Эстонии доктор, профессор Март Лаанем.