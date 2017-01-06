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В Литве вновь готовятся обсуждать глобальные угрозы миру от России

Политика
Готовится проведение очередных «Снежных встреч»

Вильнюс, 6 Января 2017, 17:59 — REGNUM  В Литве состоится десятая «Снежная встреча», в которой будут участвовать эксперты в области политики безопасности, сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 января, в МИДе страны.

Литовские и иностранные эксперты в области политики безопасности в десятый раз соберутся на неформальную «Снежную встречу» (Snow Meeting), на которой будут рассмотрены основные вызовы, возникающие перед трансатлантическим сообществом. А именно — всё возрастающие угрозы со стороны России.

По традиции ежегодно с 2008 года во вторую неделю января организуется «Снежная встреча». На этот раз она состоится 12−13 января в Паунгуряй, в Тракайском районе. Во встрече планируют принять участие министры иностранных дел Латвии, Эстонии и Грузии Эдгар Ринкевич, Свен Миксер и Михаил Джанелидзе, новый заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, государственный секретарь канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский. Всего на встрече ожидаются примерно 90 дипломатов высокого ранга, советников, парламентариев, экспертов аналитических и исследовательских центров более чем из 20 стран, ЕС и учреждений НАТО.

«В юбилейном мероприятии будет рассматриваться будущее трансатлантического сообщества после президентских выборов в США, смена настроений в обществах Европы и Северной Америки, вызов России для международного порядка, основанного на демократии, правах человека и принципе верховенства права. Участники встречи также проведут дискуссию об осуществлении решений, принятых на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года, и другие способы укрепления безопасности союзников на фоне конвенционных и гибридных угроз. Отдельна сессия будет посвящена обсуждению более тесного сотрудничества НАТО и ЕС», — отметили в пресс-службе МИД Литвы.

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