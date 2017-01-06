Эрдоган: Террористические организации вооружаются «определенными силами»

«Те, кто не в силах открыто выступить против Турции, пытается реализовать свои планы руками террористов»

Анкара, , 17:47 — REGNUM Членов террористических организаций, совершающих нападения в Турции, вооружают и финансируют из единого центра. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Шанлыурфа.

По его словам, определенные силы пытаются заставить Турцию встать на колени, но этого им сделать не удастся, так как Турция продолжит идти по «своему пути».

«Террористические организации финансируются и вооружаются определенными силами, — говорит глава государства. — Те, кто не в силах открыто выступить против Турции, пытается реализовать свои планы руками террористов».

При этом Эрдоган добавил, что силы, которые поддерживают террористов, совершающих нападения на Турцию, в ближайшее время могут столкнуться с угрозой в лице этих же террористов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии ветки метрополитена «Кечиорен» в Анкаре заявил, что террористы и их пособники не смогут разрушить единство и целостность Турции.

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