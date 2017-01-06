Марин Ле Пен (не в первый уже раз) сказала, что Крым — это часть России. У киевских чиновников — истерика, они собираются лишить кандидата в президенты Франции права въезда в страну. И движет ими не только прискорбная недальновидность, но и вполне рациональный ужас

Сергей Гуркин, , 17:07 — REGNUM

Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции, заявила в одном из интервью, что не считает присоединение Крыма к России «незаконной аннексией». Она отметила, что присоединение произошло по итогам референдума, на котором жители республики «несомненно» выразили свое желание вернуться в состав России. Также Ле Пен утвердительно ответила на вопрос, считает ли она Крым частью России.

В тот же день Служба безопасности Украины после консультаций с министерством иностранных дел выступила с официальным заявлением о том, что Ле Пен может быть запрещен въезд на территорию Украины сроком на пять лет. Жесткие оценки заявления Ле Пен озвучили и многие депутаты украинского парламента.

В пресс-службе Ле Пен в ответ, образно говоря, пожали плечами, сказав, что у кандидата в президенты и не было намерения посещать Украину. И добавили, что когда Ле Пен станет президентом Франции, то вопрос о посещении этой страны, если в таком посещении возникнет необходимость, будет решаться дипломатическим путем.

Украинские власти в очередной раз демонстрируют склонность ставить все на одного кандидата и ругательски ругать другого, не думая о последствиях. Пример с Дональдом Трампом, которого официальные украинские лица считали аутсайдером кампании и позволяли себе называть клоуном, никого ничему не научил.

Понятно, что у Трампа, как и у Ле Пен, предостаточно других дел, кроме как интересоваться отзывами из Украины. Но тем хуже для нынешней киевской власти: все, что знают об их стране лидеры западных стран, один уже избранный, другой вполне вероятный — это то, что Украина постоянно создает проблемы, а ее руководители — неадекватные хамы, с которыми трудно иметь дело.

Майданные чиновники, пришедшие к власти в результате государственного переворота, не умеют думать дальше, чем на один ход. Потому что одна только мысль о том, что делать, если Ле Пен выиграет выборы, заставила бы их удержаться от резкостей. Но такого навыка у них нет. Как и нет навыка работы с какими бы то ни было политическими инструментами, кроме запретов.

Провластные украинские СМИ и привластные украинские депутаты упражняются в колкостях в адрес Ле Пен. Она «достаточно ограничена», и ей не стать президентом. Ей «не хватает опыта». Она «не понимает». И, к тому же, «берет деньги у Путина» — судя по всему, лично.

Так майданная власть привыкла вести политику внутри страны, так же пытается вести ее и снаружи. Есть только одна правильная позиция — их собственная. Те, кто выступают против, в лучшем случае ошибаются, в худшем подкуплены, и в любом случае — дураки.

Лучше бы киевские чиновники обратили внимание на содержание ответов Марин Ле Пен. Она не объясняла присоединение Крыма историей, и даже госпереворот в Киеве не был основным аргументом. Основным аргументом была явная, несомненная воля народа. И этот аргумент сейчас очень востребован в Европе. Потому что это вообще-то и есть демократия. Особенно на фоне «демократов», которые говорят много красивых слов, приватизируют право называться демократами, но по факту делают прямо обратное тому, что нужно людям и чего хотят люди.

Так что же киевские чиновники, в самом деле, будут делать, если апрельские выборы выиграет не Франсуа Фийон (который, кстати, теми же людьми тоже регулярно именуется «пропутинским»), а Марин Ле Пен?

Есть, конечно, опция признать себя дураками, отменить запрет, если он к тому времени действительно будет введен, и извиниться. Погорячились, мол, простите великодушно. Ход не самый приятный, зато честный и решающий проблему.

Более вероятен другой сценарий: майданные власти сделают вид, что никакой проблемы вообще не было. Какая Ле Пен? Какой запрет? Какой Крым? Я не я, лошадь не моя, впервые все это слышу. Предыдущие внешнеполитические казусы «разрешались» именно таким методом.

Самый большой вклад в эти нелепые киевские телодвижения вносит страх. Конкретный и небезосновательный страх, что группа западных лидеров в новом составе (уже без Кэмерона, уже без Обамы, вот-вот без Олланда, а там, возможно, и без Меркель) будет вести себя совершенно иначе. У них не будет предубеждений и накопленного груза споров.

Никакая «пророссийская» позиция тут не нужна. Достаточно незамыленным глазом сравнить масштабы украинских издержек и масштабы украинского профита. Истерика в адрес Ле Пен — это страх перед шагами командора, которые все слышнее.