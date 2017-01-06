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В Литве в возможной коррупции подозревают главу налоговой службы

Политика
Обвинения ещё не предъявлены, главный налоговик отстранён и находится на больничном

Вильнюс, 6 Января 2017, 17:02 — REGNUM  Министерство финансов Литвы получило письмо от Службы спецрасследований в связи с возможной коррупционной деятельностью главы Государственной налоговой инспекции Дайнораса Брадаускаса и начало расследование на предмет служебного нарушения. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 января, в разгоревшимся на этой неделе скандале подробностей крайне мало.

Не называется и причина подозрений. В литовских СМИ предполагают, что это связано с введением новых модулей учёта i.MAS и i.VAZ. На системы потрачено свыше 3,5 млн евро, однако они до сих пор не работают корректно.«Государственная налоговая инспекция — одно из важнейших учреждений страны, поэтому деятельность его главы не должна вызывать никаких сомнений», — сказал министр финансов Вилюс Шапока.

Согласно закону о государственной службе, в период расследования Брадаускас будет отстранен от занимаемой должности, как только закончится период его временной неработоспособности. После того, как Служба спецрасследований сообщила о дисциплинарном нарушении начальника Государственной налоговой инспекции Дайнораса Брадаускаса, социал-демократы заявили, что «придерживаются презумпции невиновности и не оценивают нынешнюю деятельность главы Государственной налоговой инспекции».

Дайнюс Брадаускас является родным сыном депутата Сейма, и одного из лидеров социал-демократов Бронюса Брадаускаса. Глава Государственной налоговой инспекции Дайнорас Брадаускас не связан с Социал-демократической партией, заявили, тем не менее, в партии. В Налоговой инспекции он работает с 1990 года, занимал разные должности, на которые был назначен вне зависимости от политической власти. В 2015 году Брадаускас был назначен на должность начальника Государственной налоговой инспекции путем публичного конкурса.

«Попытки СМИ связать Брадаускаса с политической силой из-за политических взглядов отца — некорректны. Сам Брадаускас никогда не являлся членом Социал-демократической партии», — заявили в партии. Тем временем, Государственная налоговая инспекции при Министерстве финансов информирует, что деятельность учреждения не нарушена: процессы администрирования налогов работают непрерывно, а налогоплательщикам вовремя предоставляются услуги.«Главная задача ГНИ — слаженное администрирование налогов и сбор налогов в госбюджет — является и будет являться приоритетом учреждения, поэтому его процессы настроены таким образом, что работа идет непрерывно, хотя глава ГНИ временно отсутствует», — сказал заместитель начальника ГНИ Вигантас Иванаускас, который временно занимает должность главы ГНИ.

Отмечается, что ГНИ сможет прокомментировать сложившуюся ситуацию, только когда у нее будет дополнительная информация о расследовании Министерства финансов.

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