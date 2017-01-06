Консерваторы Литвы заигрывают с нацменьшинствами из-за страха перед Путиным

Вильнюс, , 16:56 — REGNUM «Почему в некоторых районах Литвы на выборах могли победить силы Кремля?» — таким вопросом задались литовские консерваторы, которые уже на протяжении нескольких недель регистрируют в парламента страны всё новые инициативы, которые должны «облегчить жизнь нацменьшинств» и сделать их лояльными Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 января.

Члены парламентской фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Моника Навицкене, Аудронюс Ажубалис, Лауринас Касчюнас и Паулюс Саугардас даже представили ситуацию в районах Литвы, где проживают нацменьшинства, и идею учреждения «Юго-восточного фонда Литвы». Касчюнас обратил внимание на исследование, проведенное Центром изучения Восточной Европы, анализирующее результаты опросов нацменьшинств в 5 районах Литвы: Вильнюсском, Шальчининкском, Висагинском, Клайпедском и в самом Вильнюсе. Это первое подобное исследование, ориентированное на проблемы нацменьшинств.

«Исследование удивило тем, что, к примеру, отвечая на вопрос, как вы оцениваете аннексию Крыма, 46% граждан Литвы русской национальности ответили, что скорее согласны с тем, что это действие было законным, и 46% граждан Литвы польской национальности оценивают аннексию как законное действие России», — говорится в заявлении политика. Другой момент «еще больше шокирует и должен обратить на себя внимание общества», потому что на вопрос, «как вы оцениваете президента России», 73% русских Литвы сказали, что он им «нравится или очень нравится», и 63% поляков Литвы ответили, что им «Путин очень нравится». «Так что установки нацменьшинств Литвы скорее соответствуют позиции Кремля, а не вехам внешней политики Литвы», — сделали выводы консерваторы. «Можно это интерпретировать по-разному, но в некоторых городах Литвы Путин мог бы претендовать на пост президента Литовской Республики», — сказал Касчюнас.

Консерваторы также указали на влияние прессы, телевидения и радио на жителей этого региона и отметили, что склонность одобрять политику Кремля становится более выраженной, когда лицо позитивно оценивает советские времена и смотрит российские телеканалы. Но просмотр российских телеканалов не обуславливает политическую позицию в том случае, если лицо смотрит еще и другие телеканалы — литовские и западные. Поэтому представители нацменьшинств, проживающие в Вильнюсе, намного критичнее оценивают действия Путина, уверены консерваторы.

Консерваторы пришли к выводу, что необходимо повышать доступность телевидения и радиостанций и ответственность печатных изданий за распространение политических новостей Литвы, а не других стран. По их мнению, чем больше представитель социального сообщества экономически небезопасен, тем больше «он поддерживает прокремлевские идеи». Экономические меры — одна из важнейших опор. «Нужно иметь в виду, что часть прямых иностранных инвестиций, приходящаяся на одного жителя в Вильнюсском районе, более чем в два раза меньше среднего показателя в стране, между тем в Шальчининкском районе этот показатель — один из самых низких во всей стране», — считают представители «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы.

По словам Ажубалиса, «культурная, социальная экономическая изоляция нацменьшинств — самая большая проблема и самое широкое поле, где внешние недруги и местные предводители могут заниматься различными идеологическими диверсиями и одурачивать местных жителей. Поэтому «Юго-восточный фонд Литвы» мог бы быть мерой, которая помогла бы изменить ситуацию». Навицкене обратила внимание на то, что деятельность такого фонда — «рука помощи нацменьшинствам». «Это должно стать целью не одной партии, а всей Литвы. Мы понимаем проблематику нацменьшинств и стремимся их интегрировать. Чем быстрее и слаженнее мы это сделаем, тем быстрее мы двинемся с востока на запад. Это наша общая миссия», — сказала Навицкене.

По словам Саугардаса, в обществе «все больше усиливается стремление бороться с влиянием Кремля, растет патриотизм, особенно среди молодежи». Но между тем так же усиливаются «попытки внешних сил оказать на нас влияние, особенно на информационном поле». И в социальных сетях можно увидеть «попытки навязать людям мнение, которое совершенно не совпадает с официальной позицией государства». «Весь информационный шлейф чужих сил говорит о том, что мы не можем расслабляться. Во всех странах, где идут военные конфликты, общество подготавливалось к информационным атакам чужих стран», — уверен он. «Юго-восточная Литва — это проблема и в смысле национальной безопасности. Тот факт, что эти районы, находящиеся вокруг столицы, социально отстали, может запрограммировать влияние третьих стран на нашу политики и национальную безопасность. Для того, чтобы устоять, мы должны создать «Юго-восточный фонд Литвы», — сказал Саугардас.

По словам Ажубалиса, в прошлом сроке полномочий Сейма был поверхностный взгляд социал-демократов на упомянутый фонд. «Но парадокс заключается в том, что после этих парламентских выборов рычаг внешней политики вновь попал в руки социал-демократов: как парламентский Комитет иностранных дел, так и Министерство иностранных дел», — говорил политик. «В этом отношении я вижу серьезную угрозу для отношений с соседями Литвы, также с новой властью Польши», — подчеркнул Ажубалис.

Напомним, ранее консерваторы предложили ввести льготу для представителей нацменьшинств при поступлении в университет.

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