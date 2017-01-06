Президент Филиппин пригласил ВМФ России на морские базы его страны

Манила, , 16:08 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте в ходе осмотра российского противолодочного корабля «Адмирал Тубиц», который прибыл в Манилу, заявил, что военно-морской флот России может швартоваться на Филиппинах в любое время. Об этом сегодня, 6 января, сообщает телеканал RT.

«Мы приветствуем наших российских друзей. Вы можете пришвартоваться здесь в любое время с любой целью — для игры, пополнения запасов или, может быть, нашей защиты», — недвусмысленно сказал Дутерте.

Напомним, Дутерте пришел к власти на Филиппинах летом минувшего года. До этого он был юристом и занимал пост мэра города Давао.

В президентской гонке Дутерте победил благодаря своему обещанию вести бескомпромиссную борьбу с наркоманией и наркоторговлей. Придя к власти, он начал выполнять свои обещания буквально.

По всей стране начался отстрел наркоторговцев и их клиентов. Отстрел без суда и следствия был разрешен полицейским и народным дружинникам.

Политика Дутерте вызвала резкое неприятие на Западе. США и страны Евросоюза, а также функционеры ООН обрушились с критикой на Дутерте за его борьбу против наркомании. Дутерте отвечал им угрозами и грязными ругательства и требовал не лезть во внутреннюю политику Филиппин.

Затем президент Дутерте сделал несколько серьезных политических шагов. Он заявил, что готов вступить в военный союз с Китаем и Россией. При этом, долгое время Филиппины были фактически колонией США. Заявления Дутерте на борту российского фрегата вполне соотносятся с его политической линией.