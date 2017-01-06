В Кот-д'Ивуаре бывшие военные захватили город Буаке
Они выдвинули требования
Буаке, Кот-д’Ивуар, 6 Января 2017, 15:15 — REGNUM Во втором по численность городе Кот-д'Ивуара — Буаке демобилизованные военные возвели баррикады и установили контроль над центральными кварталами, а также над въездами в город. Об этом сегодня, 6 января, сообщает L'express.
Полиция Буаке сообщает, что отряд военных прибыл в город рано утром. Они совершили нападение на полицейский участок и завладели оружием. В городе была слышна стрельба.
В связи с перестрелками в Буаке не работают школы и магазины.
По предварительным данным бывшие военные требуют единовременных выплат в размере €7,6 тыс., а также выделения им жилплощади.
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