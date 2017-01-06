Алексей Пушков рассказал о главной битве Дональда Трампа

Не с Китаем и не с КНДР

Москва, , 14:54 — REGNUM Член Совфеда Алексей Пушков прогнозирует главную битву Дональда Трампа с американскими СМИ.

«Возможно, главная битва Трампа будет не с Китаем, не с КНДР и даже не с ИГ (запрещена в России), а с американскими СМИ, которые продолжают вести против него информационную войну», — написал сенатор в Twitter.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инаугурация нового президента США Дональда Трампа состоится 20 января.

Трамп обвинил СМИ в том, что они выставили его противником спецслужб, он также высказывал удивление появляющимся в американской прессе данным о якобы имевших место кибератаках России.

Вместе с тем Барак Обама выразил надежду на то, что, когда Трамп начнет заслушивать брифинги представителей разведки и сможет изучать разведывательную информацию, он и его окружение увидят, насколько «профессионально и эффективно работают» спецслужбы США.