В Костромской области назначен новый начальник УФСБ России

Кострома, , 14:33 — REGNUM Новым руководителем УФСБ России по Костромской области стал полковник Сергей Малышев. Об этом ИА REGNUM 5 января сообщили в пресс-службе областной администрации.

Малышев был назначен на должность указом президента РФ и уже приступил к работе. Губернатор Костромской области Сергей Ситников встретился с новым руководителем ведомства.

«В ходе рабочей встречи губернатор и начальник УФСБ России по Костромской области обсудили актуальные вопросы развития региона, первоочередные задачи по обеспечению региональной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы.