Власти Турции задержали 18 человек в связи с терактом в Измире

Анкара возлагает ответственность за террористический акт на сторонников Рабочей партии Курдистана

Анкара, , 12:47 — REGNUM

Глава Минюста Турции Бекир Боздаг заявил 6 января, что полицией страны в связи с терактом в городе Измире, в результате которого погибло два человека, задержано 18 человек, сообщает Reuters.

По словам чиновника, власти страны нисколько не сомневаются в том, что ответственность за теракт в городе Измире лежит на Рабочей партии Курдистана, считающейся в Турции террористической организацией.

В ходе теракта неизвестные привели в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиле, а также открыли огонь поблизости от здания суда города.

Читайте ранее в этом сюжете: Мощный взрыв прогремел в турецком Измире