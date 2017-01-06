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Латвийскую железную дорогу оштрафовали за русский и английский языки

Политика
По латвийскому законодательству, на информационном табло железнодорожных станций, все должно быть на латышском языке

Рига, 6 Января 2017, 12:08 — REGNUM  Латвийский Центр государственного языка (ЦГЯ) оштрафовал предприятие Latvijas dzelzceļš (Латвийская железная дорога) за то, что на табло новой железнодорожной станции в Елгаве размещена информация не только на латышском языке, но и на русском и английском языках, сообщает портал Mixnews.lv.

Как пояснила руководитель регионального отделения Центра госязыка Сармите Павулена, жалоба была получена от жителей, и в этом случае нарушен 21 пункт Закона о государственном языке, где говорится, что госучреждения должны предоставлять обществу информацию только на государственном языке.

По ее словам, надписи на других языках допустимы на туристических объектах международного уровня, например, на Рижской станции, куда прибывают туристы из других стран. «К железнодорожной станции в Елгаве это не относится. Мы не можем превратить всю страну в международный туристический объект. К тому же информация на иностранном языке там общая, и никак не может помочь туристам в передвижении по стране», — заявила Павулена.

Отметим, что за подобное нарушение штраф может составить от 35 до 140 евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, несмотря на то, что в Латвии русский язык является родным для 37,5% жителей, он по-прежнему имеет статус «иностранного». Регулярно вводятся дополнительные нормы по ограничению использования русского языка, за соблюдением которых следит специальная государственная структура под названием «Центр госязыка», прозванный в русскоязычной среде «языковой инквизицией».

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