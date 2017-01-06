Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в декабре 2016 г
Дмитрий Орлов, 6 Января 2017, 11:43 — REGNUM
В декабрьском рейтинге существенную, но разнонаправленную динамику демонстрируют главы регионов, которых ожидают прямые выборы в 2017 году. Заметным общим трендом месяца также становится усиление позиций глав регионов СКФО, связанное со вновь возросшим вниманием Центра к этим территориям.
В пятерке фаворитов по сравнению с предыдущим рейтингом не произошло никаких изменений, что свидетельствует об относительной стабильности их влияния. Возглавляет рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин. Вторую строку рейтинговой таблицы по-прежнему сохраняет за собой глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, третью — глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, четвертая — у губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Пятую строчку рейтинга по-прежнему занимает президент Татарстана Рустам Минниханов.
В первую двадцатку лидеров рейтинга впервые попадает в декабре глава Республики Коми Сергей Гапликов, переместившись с 22-го на 17-е место (плюс 5 пунктов). Продолжающийся рост влияния Гапликова вызван постепенным укреплением его позиций в регионе и успешным решением проблем энергетики. Напротив, теряет свои позиции в рейтинговой таблице и выбывает из двадцатки сильнейших губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко (25-е место, минус 10 пунктов). В регионе пока существует неопределенность с ключевыми проектами: не принято окончательное решение по модели развития Курильских островов, под вопросом расширение производства СПГ (не решен вопрос с третьей линией на заводе проекта «Сахалин-2», неясны перспективы строительства нового завода «Роснефти»). Разрешение этих проблем вполне возможно; не исключено, особенно учитывая постоянную активность Кожемяко, что ослабление его влияния носит конъюнктурный характер.
На фоне заявления министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова о возможном увеличении финансирования регионов СКФО в 2018 году (правда, лишь в случае эффективной работы — Центр задает условие) устойчивые позиции в рейтинге или их благоприятную динамику показывают сразу несколько глав республик СКФО. Это глава Чечни Рамзан Кадыров (традиционное 2-е место), глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров (30-е место, плюс 2 пункта), глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (54-е место, плюс 14 пунктов), глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов (42-е место, плюс 5 пунктов), глава Адыгеи Асланчерий Тхакушинов (81-е место, плюс 2 пункта), глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков (60-е место, плюс 12 пунктов), глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров (70-е место, плюс 9 пунктов).
Трендом декабря становится укрепление позиций некоторых глав регионов, которых ожидают прямые выборы в 2017 году: готовятся решения президента по назначению врио, сами главы готовятся к выборам. Так, усиливает свои позиции губернатор Томской области Сергей Жвачкин (47-е место, плюс 12 пунктов). И.о. губернатора города Севастополя Дмитрий Овсянников, имеющий сильные позиции в Администрации президента и правительстве, также набирает свой политический вес — 41-е место, плюс 12 пунктов.
Напротив, теряет позиции в рейтинге губернатор Пермского края Виктор Басаргин, который выразил намерение баллотироваться на новый срок, однако не получил пока прямой поддержки Кремля (79-е место, минус 23 пункта). Кроме того, в декабре Басаргин отправил в отставку правительство Пермского края, что в целом негативно повлияло на межэлитный баланс в регионе. Сохраняется неопределенность с выдвижением на новый срок у главы республики Карелия Александра Худилайнена (78-е место, минус 8 пунктов), а также у губернатора Новгородской области Сергея Митина (55-е место, минус 11 позиций рейтинга).
Негативную динамику в нашем рейтинге продолжает демонстрировать губернатор Забайкальского края Наталья Жданова (57-е место, минус 17 пунктов): в регионе остаются нерешенными вопросы социально-экономического характера, накапливаются долги. Только на выплату зарплаты бюджетникам за вторую половину ноября и первую половину декабря региону требуется 2,2 млрд. рублей. Снижают уровень политического влияния на фоне коррупционных скандалов губернатор Приморского края Владимир Миклушевский (59-е место, минус 16 пунктов) и губернатор Тамбовской области Александр Никитин (65-е место, минус 8 пунктов).
Важным решением декабря, принятым российским правительством, стало выделение регионам, достигшим наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий, дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов. Такие поощрительные гранты выделяются 20 лучшим субъектам Федерации, а их общий объем составляет 5 млрд. рублей. Среди основных учитываемых показателей — собственные бюджетные доходы региона, внебюджетные инвестиции в основной капитал, демографические показатели, реальные денежные доходы людей, уровень безработицы и другие. Получателем наибольшего поощрительного гранта стал Ненецкий автономный округ, как результат — глава региона Игорь Кошин демонстрирует значительный рост в нашем рейтинге — 61-е место (плюс 14 пунктов). В пятерке показавших наилучшие результаты — Тамбовская, Ленинградская (Александр Дрозденко, 13-е место), Тульская (Алексей Дюмин, 8-е место) области и Кабардино-Балкарская Республика (Юрий Коков, 60-е место).
Глава субъекта Российской Федерации
Место в рейтинге
Место в рейтинге в ноябре
Средний балл
|Очень сильное влияние
|Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва
1
1
7,50
|Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики
2
2
7,38
|Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург
3
3
7,13
|Якушев Владимир Владимирович Губернатор Тюменской области
4
4
7,00
|Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан
5
5
6,62
|Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области
6
7
6,54
|Кондратьев Вениамин ИвановичГлава администрации (губернатор) Краснодарского края
7
8
6,45
|Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области
8
6
6,38
|Руденя Игорь МихайловичГубернатор Тверской области
9
13
6,20
|Хамитов Рустэм ЗакиевичГлава Республики Башкортостан
10
12
6,13
|Кобылкин Дмитрий Николаевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО
11
9
6,05
|Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра
12
10
6,00
|Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области
13
14
5,93
|Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области
14
11
5,80
|Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым
15
17
5,74
|Борисов Егор Афанасьевич Глава Республики Саха (Якутия)
16
16
5,71
|Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми
17
22
5,65
|Толоконский Виктор Александрович Губернатор Красноярского края
18
20
5,62
|Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области
19
18
5,60
|Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края
20
19
5,57
|Сильное влияние
|Шанцев Валерий Павлинович Губернатор Нижегородской области
21
27
5,53
|Орлова Светлана ЮрьевнаГубернатор Владимирской области
22
21
5,50
|Радаев Валерий ВасильевичГубернатор Саратовской области
23
25
5,48
|Голубев Василий ЮрьевичГубернатор Ростовской области
24
23
5,45
|Кожемяко Олег НиколаевичГубернатор Сахалинской области
25
15
5,42
|Миронов Дмитрий ЮрьевичИ.о. губернатора Ярославской области
26
26
5,40
|Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области
27
31
5,37
|Илюхин Владимир ИвановичГубернатор Камчатского края
28
28
5,33
|Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия
29
29
5,31
|Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия
30
32
5,30
|Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области
31
24
5,26
|Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области
32
35
5,24
|Шпорт Вячеслав ИвановичГубернатор Хабаровского края
33
33
5,19
|Тулеев Аман Гумирович Губернатор Кемеровской области
34
37
5,11
|Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики
35
30
5,07
|Васильев Игорь ВладимировичИ.о. губернатора Кировской области
36
36
5,00
|Королёв Олег ПетровичГлава администрации Липецкой области
37
42
4,93
|Соловьев Александр Васильевич Глава Удмуртской республики
38
34
4,85
|Островский Алексей ВладимировичГубернатор Смоленской области
39
46
4,80
|Потомский Вадим Владимирович Губернатор Орловской области
40
38
4,77
|Овсянников Дмитрий ВладимировичИ.о. губернатора города Севастополя
41
53
4,74
|Абдулатипов Рамазан ГаджимурадовичГлава Республики Дагестан
42
47
4,71
|Белозерцев Иван АлександровичГубернатор Пензенской области
43
45
4,68
|Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области
44
51
4,65
|Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области
45
52
4,63
|Бочаров Андрей ИвановичГубернатор Волгоградской области
46
41
4,60
|Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области
47
59
4,55
|Жилкин Александр АлександровичГубернатор Астраханской области
48
39
4,52
|Меркушкин Николай Иванович Губернатор Самарской области
49
54
4,50
|Назаров Виктор ИвановичГубернатор Омской области
50
49
4,48
|Среднее влияние
|Турчак Андрей Анатольевич Губернатор Псковской области
51
55
4,45
|Печеный Владимир Петрович Губернатор Магаданской области
52
61
4,40
|Кувшинников Олег АлександровичГубернатор Вологодской области
53
48
4,38
|Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики
54
68
4,33
|Митин Сергей Герасимович Губернатор Новгородской области
55
44
4,27
|Городецкий Владимир Филиппович Губернатор Новосибирской области
56
58
4,22
|Жданова Наталья НиколаевнаГубернатор Забайкальского края
57
40
4,15
|Алиханов Антон Андреевич И.о. губернатора Калининградской области
58
60
4,12
|Миклушевский Владимир ВладимировичГубернатор Приморского края
59
43
4,08
|Коков Юрий Александрович Глава Кабардино-Балкарской Республики
60
72
4,02
|Кошин Игорь Викторович Глава администрации Ненецкого АО
61
75
4,00
|Левченко Сергей ГеоргиевичГубернатор Иркутской области
62
64
3,98
|Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области
63
71
3,94
|Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области
64
50
3,89
|Никитин Александр ВалерьевичГлава администрации Тамбовской области
65
57
3,86
|Ковалёв Олег Иванович Губернатор Рязанской области
66
81
3,83
|Орлов Игорь АнатольевичГубернатор Архангельской области
67
62
3,77
|Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области
68
74
3,75
|Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО
69
63
3,71
|Битаров Вячеслав ЗелимхановичГлава Республики Северная Осетия-Алания
70
79
3,68
|Карлин Александр Богданович Губернатор Алтайского края
71
76
3,64
|Михайлов Александр НиколаевичГубернатор Курской области
72
66
3,57
|Зимин Виктор МихайловичПредседатель Правительства Республики Хакасия
73
80
3,50
|Коньков Павел АлексеевичГубернатор Ивановской области
74
73
3,46
|Маркелов Леонид ИгоревичГлава Республики Марий Эл
75
77
3,43
|Наговицын Вячеслав Владимирович Глава Республики Бурятия
76
78
3,40
|Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай
77
69
3,38
|Худилайнен Александр ПетровичГлава Республики Карелия
78
70
3,35
|Басаргин Виктор ФедоровичГубернатор Пермского края
79
56
3,33
|Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области
80
65
3,18
|Тхакушинов Асланчерий КитовичГлава Республики Адыгея
81
83
3,12
|Козлов Александр АлександровичГубернатор Амурской области
82
82
3,07
|Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия
83
67
3,03
|Кара-оол Шолбан ВалерьевичПредседатель Правительства Республики Тыва
84
84
3,00
|Левинталь Александр БорисовичГубернатор Еврейской автономной области
85
85
2,83
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В декабре 2016 года в нем приняло участие 24 эксперта: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?
Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).
Список экспертов
Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Высшая школа экономики), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).
АПЭК, 2016 г.