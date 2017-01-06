Дмитрий Орлов, , 11:43 — REGNUM

В декабрьском рейтинге существенную, но разнонаправленную динамику демонстрируют главы регионов, которых ожидают прямые выборы в 2017 году. Заметным общим трендом месяца также становится усиление позиций глав регионов СКФО, связанное со вновь возросшим вниманием Центра к этим территориям.

В пятерке фаворитов по сравнению с предыдущим рейтингом не произошло никаких изменений, что свидетельствует об относительной стабильности их влияния. Возглавляет рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин. Вторую строку рейтинговой таблицы по-прежнему сохраняет за собой глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, третью — глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, четвертая — у губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Пятую строчку рейтинга по-прежнему занимает президент Татарстана Рустам Минниханов.

В первую двадцатку лидеров рейтинга впервые попадает в декабре глава Республики Коми Сергей Гапликов, переместившись с 22-го на 17-е место (плюс 5 пунктов). Продолжающийся рост влияния Гапликова вызван постепенным укреплением его позиций в регионе и успешным решением проблем энергетики. Напротив, теряет свои позиции в рейтинговой таблице и выбывает из двадцатки сильнейших губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко (25-е место, минус 10 пунктов). В регионе пока существует неопределенность с ключевыми проектами: не принято окончательное решение по модели развития Курильских островов, под вопросом расширение производства СПГ (не решен вопрос с третьей линией на заводе проекта «Сахалин-2», неясны перспективы строительства нового завода «Роснефти»). Разрешение этих проблем вполне возможно; не исключено, особенно учитывая постоянную активность Кожемяко, что ослабление его влияния носит конъюнктурный характер.

На фоне заявления министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова о возможном увеличении финансирования регионов СКФО в 2018 году (правда, лишь в случае эффективной работы — Центр задает условие) устойчивые позиции в рейтинге или их благоприятную динамику показывают сразу несколько глав республик СКФО. Это глава Чечни Рамзан Кадыров (традиционное 2-е место), глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров (30-е место, плюс 2 пункта), глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (54-е место, плюс 14 пунктов), глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов (42-е место, плюс 5 пунктов), глава Адыгеи Асланчерий Тхакушинов (81-е место, плюс 2 пункта), глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков (60-е место, плюс 12 пунктов), глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров (70-е место, плюс 9 пунктов).

Трендом декабря становится укрепление позиций некоторых глав регионов, которых ожидают прямые выборы в 2017 году: готовятся решения президента по назначению врио, сами главы готовятся к выборам. Так, усиливает свои позиции губернатор Томской области Сергей Жвачкин (47-е место, плюс 12 пунктов). И.о. губернатора города Севастополя Дмитрий Овсянников, имеющий сильные позиции в Администрации президента и правительстве, также набирает свой политический вес — 41-е место, плюс 12 пунктов.

Напротив, теряет позиции в рейтинге губернатор Пермского края Виктор Басаргин, который выразил намерение баллотироваться на новый срок, однако не получил пока прямой поддержки Кремля (79-е место, минус 23 пункта). Кроме того, в декабре Басаргин отправил в отставку правительство Пермского края, что в целом негативно повлияло на межэлитный баланс в регионе. Сохраняется неопределенность с выдвижением на новый срок у главы республики Карелия Александра Худилайнена (78-е место, минус 8 пунктов), а также у губернатора Новгородской области Сергея Митина (55-е место, минус 11 позиций рейтинга).

Негативную динамику в нашем рейтинге продолжает демонстрировать губернатор Забайкальского края Наталья Жданова (57-е место, минус 17 пунктов): в регионе остаются нерешенными вопросы социально-экономического характера, накапливаются долги. Только на выплату зарплаты бюджетникам за вторую половину ноября и первую половину декабря региону требуется 2,2 млрд. рублей. Снижают уровень политического влияния на фоне коррупционных скандалов губернатор Приморского края Владимир Миклушевский (59-е место, минус 16 пунктов) и губернатор Тамбовской области Александр Никитин (65-е место, минус 8 пунктов).

Важным решением декабря, принятым российским правительством, стало выделение регионам, достигшим наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий, дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов. Такие поощрительные гранты выделяются 20 лучшим субъектам Федерации, а их общий объем составляет 5 млрд. рублей. Среди основных учитываемых показателей — собственные бюджетные доходы региона, внебюджетные инвестиции в основной капитал, демографические показатели, реальные денежные доходы людей, уровень безработицы и другие. Получателем наибольшего поощрительного гранта стал Ненецкий автономный округ, как результат — глава региона Игорь Кошин демонстрирует значительный рост в нашем рейтинге — 61-е место (плюс 14 пунктов). В пятерке показавших наилучшие результаты — Тамбовская, Ленинградская (Александр Дрозденко, 13-е место), Тульская (Алексей Дюмин, 8-е место) области и Кабардино-Балкарская Республика (Юрий Коков, 60-е место).

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в ноябре Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 7,50 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 7,38 Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург 3 3 7,13 Якушев Владимир Владимирович Губернатор Тюменской области 4 4 7,00 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 5 5 6,62 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 6 7 6,54 Кондратьев Вениамин ИвановичГлава администрации (губернатор) Краснодарского края 7 8 6,45 Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области 8 6 6,38 Руденя Игорь МихайловичГубернатор Тверской области 9 13 6,20 Хамитов Рустэм ЗакиевичГлава Республики Башкортостан 10 12 6,13 Кобылкин Дмитрий Николаевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 11 9 6,05 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 12 10 6,00 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 13 14 5,93 Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области 14 11 5,80 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 15 17 5,74 Борисов Егор Афанасьевич Глава Республики Саха (Якутия) 16 16 5,71 Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми 17 22 5,65 Толоконский Виктор Александрович Губернатор Красноярского края 18 20 5,62 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 19 18 5,60 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 20 19 5,57 Сильное влияние Шанцев Валерий Павлинович Губернатор Нижегородской области 21 27 5,53 Орлова Светлана ЮрьевнаГубернатор Владимирской области 22 21 5,50 Радаев Валерий ВасильевичГубернатор Саратовской области 23 25 5,48 Голубев Василий ЮрьевичГубернатор Ростовской области 24 23 5,45 Кожемяко Олег НиколаевичГубернатор Сахалинской области 25 15 5,42 Миронов Дмитрий ЮрьевичИ.о. губернатора Ярославской области 26 26 5,40 Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области 27 31 5,37 Илюхин Владимир ИвановичГубернатор Камчатского края 28 28 5,33 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 29 29 5,31 Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия 30 32 5,30 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 31 24 5,26 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 32 35 5,24 Шпорт Вячеслав ИвановичГубернатор Хабаровского края 33 33 5,19 Тулеев Аман Гумирович Губернатор Кемеровской области 34 37 5,11 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 35 30 5,07 Васильев Игорь ВладимировичИ.о. губернатора Кировской области 36 36 5,00 Королёв Олег ПетровичГлава администрации Липецкой области 37 42 4,93 Соловьев Александр Васильевич Глава Удмуртской республики 38 34 4,85 Островский Алексей ВладимировичГубернатор Смоленской области 39 46 4,80 Потомский Вадим Владимирович Губернатор Орловской области 40 38 4,77 Овсянников Дмитрий ВладимировичИ.о. губернатора города Севастополя 41 53 4,74 Абдулатипов Рамазан ГаджимурадовичГлава Республики Дагестан 42 47 4,71 Белозерцев Иван АлександровичГубернатор Пензенской области 43 45 4,68 Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области 44 51 4,65 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 45 52 4,63 Бочаров Андрей ИвановичГубернатор Волгоградской области 46 41 4,60 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 47 59 4,55 Жилкин Александр АлександровичГубернатор Астраханской области 48 39 4,52 Меркушкин Николай Иванович Губернатор Самарской области 49 54 4,50 Назаров Виктор ИвановичГубернатор Омской области 50 49 4,48 Среднее влияние Турчак Андрей Анатольевич Губернатор Псковской области 51 55 4,45 Печеный Владимир Петрович Губернатор Магаданской области 52 61 4,40 Кувшинников Олег АлександровичГубернатор Вологодской области 53 48 4,38 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 54 68 4,33 Митин Сергей Герасимович Губернатор Новгородской области 55 44 4,27 Городецкий Владимир Филиппович Губернатор Новосибирской области 56 58 4,22 Жданова Наталья НиколаевнаГубернатор Забайкальского края 57 40 4,15 Алиханов Антон Андреевич И.о. губернатора Калининградской области 58 60 4,12 Миклушевский Владимир ВладимировичГубернатор Приморского края 59 43 4,08 Коков Юрий Александрович Глава Кабардино-Балкарской Республики 60 72 4,02 Кошин Игорь Викторович Глава администрации Ненецкого АО 61 75 4,00 Левченко Сергей ГеоргиевичГубернатор Иркутской области 62 64 3,98 Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области 63 71 3,94 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 64 50 3,89 Никитин Александр ВалерьевичГлава администрации Тамбовской области 65 57 3,86 Ковалёв Олег Иванович Губернатор Рязанской области 66 81 3,83 Орлов Игорь АнатольевичГубернатор Архангельской области 67 62 3,77 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 68 74 3,75 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 69 63 3,71 Битаров Вячеслав ЗелимхановичГлава Республики Северная Осетия-Алания 70 79 3,68 Карлин Александр Богданович Губернатор Алтайского края 71 76 3,64 Михайлов Александр НиколаевичГубернатор Курской области 72 66 3,57 Зимин Виктор МихайловичПредседатель Правительства Республики Хакасия 73 80 3,50 Коньков Павел АлексеевичГубернатор Ивановской области 74 73 3,46 Маркелов Леонид ИгоревичГлава Республики Марий Эл 75 77 3,43 Наговицын Вячеслав Владимирович Глава Республики Бурятия 76 78 3,40 Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай 77 69 3,38 Худилайнен Александр ПетровичГлава Республики Карелия 78 70 3,35 Басаргин Виктор ФедоровичГубернатор Пермского края 79 56 3,33 Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области 80 65 3,18 Тхакушинов Асланчерий КитовичГлава Республики Адыгея 81 83 3,12 Козлов Александр АлександровичГубернатор Амурской области 82 82 3,07 Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия 83 67 3,03 Кара-оол Шолбан ВалерьевичПредседатель Правительства Республики Тыва 84 84 3,00 Левинталь Александр БорисовичГубернатор Еврейской автономной области 85 85 2,83

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В декабре 2016 года в нем приняло участие 24 эксперта: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Высшая школа экономики), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

АПЭК, 2016 г.