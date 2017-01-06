МИД Турции: Натовская авиабаза «Инджирлик» закрыта не будет

Но американцев и их сателлитов оттуда могут выдворить

Анкара, , 11:42 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос закрытия натовской авиабазы «Инджирлик» вблизи города Адана, где базируются военно-воздушные силы антитеррористической коалиции под руководством США, не стоит на повестке дня. Об этом сегодня, 6 января, сообщает агентство Anadolu.

Напомним, накануне вице-премьер Турции Вейси Кайнак заявил, что турецкие власти поставили на повестку дня вопрос присутствия сил международной коалиции во главе с США на авиабазе «Инджирлик».

Кайнак заявил, что американская коалиция фактически не борется с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Чавушоглу сегодня напомнил, что ВВС США и силы других стран — союзниц Турции находятся на базе «Инджирлик» в рамках соглашения военного блока НАТО.

Глава МИД Турции подчеркнул, что вопрос о закрытии авиабазы не повестке дня не стоит. При этом он добавил, что странам, использующим авиабазу под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но фактически бездействующим, нечего делать на «Инджирлике».