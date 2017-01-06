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Турецкие вооруженные силы ликвидировали 32 боевика ИГ на севере Сирии

Политика
Авиация уничтожила 21 цель исламистов

Анкара, 6 Января 2017, 10:21 — REGNUM  

Вооруженные силы Турции и поддерживаемые ею вооруженные формирования сирийских мятежников уничтожили 32 боевика террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Сирии в ходе боестолкновений 5 января, заявили в генеральном штабе Турции 6 января. Об этом сообщает Figaro.

В распространенном ведомстве заявлении указывается, что турецкая авиация нанесла удары по 21 цели ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе зданиям и технике в городах Эль-Баб и Бзагах, расположенных на северо-восток от Алеппо в сторону турецкой границы.

Город Эль-Баб является последним удерживаемым боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) крупным городом в этой части Сирии. Он осажден на протяжении нескольких месяцев протурецкими силами, которые поддерживают армию Анкары в рамках операции «Щит Евфрата».

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