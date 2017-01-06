Турецкие вооруженные силы ликвидировали 32 боевика ИГ на севере Сирии

Анкара, , 10:21 — REGNUM

Вооруженные силы Турции и поддерживаемые ею вооруженные формирования сирийских мятежников уничтожили 32 боевика террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Сирии в ходе боестолкновений 5 января, заявили в генеральном штабе Турции 6 января. Об этом сообщает Figaro.

В распространенном ведомстве заявлении указывается, что турецкая авиация нанесла удары по 21 цели ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе зданиям и технике в городах Эль-Баб и Бзагах, расположенных на северо-восток от Алеппо в сторону турецкой границы.

Город Эль-Баб является последним удерживаемым боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) крупным городом в этой части Сирии. Он осажден на протяжении нескольких месяцев протурецкими силами, которые поддерживают армию Анкары в рамках операции «Щит Евфрата».