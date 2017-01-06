Япония отзывает своего посла из Республики Корея

Отношения между двумя странами так и не сложились

Токио, , 08:32 — REGNUM Власти Японии временно отозвали своего посла в Республике Корея (Южная Корея) в связи с установкой символического памятника так называемым «женщинам для утешения» в южнокорейском городе Пусан перед зданием генерального консульства Японии. Об этом сегодня, 6 января, сообщает AFP.

Сообщается, что этот памятник был установлен в конце декабря минувшего года общественной организацией. Открытие памятника приурочено к годовщине заключения соглашения между Японией и Южной Кореей, согласно которому японская сторона должна выплатить для возмещения ущерба «женщинам для утешения» один миллиард иен ($8,6 млн).

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что ситуация с установкой памятника «достойна сожаления в крайней степени». Кроме отзыва посла Суга анонсировал дополнительные меры против Южной Кореи, в частности, замораживание экономических переговоров на высшем уровне.

Напомним, система «женщин для утешения» — это форма принудительной проституции для нужд японской армии времен Второй мировой войны. Система была организована на оккупированных Японией территориях в странах Юго-Восточной Азии.

В период Второй мировой войны весь Корейский полуостров был японской колонией.