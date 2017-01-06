Байден: США ответили России и её хакерам на атаки во время выборов

Вашингтон, , 07:46 — REGNUM Уходящий вице-президент США Джозеф Байден заявил, что его страна уже ответила Российской Федерации на якобы имевшие место хакерские атаки на серверы политических организаций не только высылкой 35 дипломатов и санкциями, но и некими «секретными действиями». Об этом Байден заявил в интервью телеканалу PBS.

«Некоторые (действия) вам известны, некоторые, из того, что мы предприняли, вы не узнаете», — напустил тумана Байден. В качестве примера «известных» действий он привел высылку 35 российских дипломатов и членов их семей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Демократической партии в ходе предвыборной гонки в США заявили, что некие «русские хакеры» якобы взломали серверы политических организаций США, в частности Национального комитета демократической партии США.

Информация с этих серверов якобы была обнародована и повлияла на результаты выборов. Эти обвинения поддержал уходящий президент страны Барак Обама.

Тем не менее до сих пор никто из представителей Вашингтона так и не предоставил каких-либо доказательств причастности РФ к этим хакерским атакам.