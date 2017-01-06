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WSJ: нижняя палата конгресса США осудила решение ООН по Израилю

Политика
За заявление, осуждающее решение ООН по Израилю, проголосовали большинство членов палаты представителей конгресса США

Вашингтон, 6 Января 2017, 05:56 — REGNUM  В связи с резолюцией ООН по поселенческой деятельности Израиля члены палаты представителей конгресса США осудили решение Организации объединенных наций. Об этом свидетельствуют результаты голосования, пишет газета The Wall Street Journal.

За заявление, осуждающее решение Совета Безопасности ООН насчет Израиля, проголосовали 342 члена палаты представителей. Против заявления выступили 80 членов нижней палаты конгресса США. Теперь ожидается, что верхняя палата конгресса — сенат — примет аналогичное заявление.

Напомним, что 23 декабря СБ ООН принял резолюцию, осуждающую поселенческую активности Израиля на палестинских территориях. В документе содержится требование о прекращении соответствующих мероприятий. Израиль, в свою очередь, резко отреагировал на такое решение ООН и заявил, что эти требования выполнять не собирается.

Действующая администрация США отказалась накладывать на резолюцию вето и проинструктировала американских дипломатов воздержаться при голосовании. Это вызвало волну критики как со стороны самого Израиля, так и со стороны, например, Республиканской партии.

В частности, избранный президент США Дональд Трамп высказал явное не одобрение тем, что США не применили право вето во время голосования. Позже Трамп написал в своем микроблоке в Twitter, что все изменится после 20 января, то есть после его инаугурации.

Читайте ранее в этом сюжете: Что у Трампа «прежде всего» – Америка и Израиль?

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Резолюция СБ ООН
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