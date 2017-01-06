Власти Чада объявили границу с Ливией зоной военной операции из-за боевиков

Нджамена, , 05:28 — REGNUM Чад объявил границу с Ливией зоной военной операции в связи с угрозой притока боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других исламистских группировок, которые в начале декабря были разгромлены в ливийском городе Сирте. Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Чада Альберт Пахими Падаке заявил, что некоторые изолированные группировки террористов собрались на границе между Чадом и югом Ливии. Потенциально они с высокой долей вероятности могут попытаться проникнуть на территорию Чада, отметил глава правительства. Он также сказал о том, что пограничные районы объявляются «зоной военной операции», куда будут введены войска.

Террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили ливийский город Сирт на побережье Средиземного моря в 2014 году. Операция по освобождению города началась в мае 2016 года. В начале декабря вооруженным формированиям правительства национального согласия (ПНС) Ливии удалось освободить город.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Нигерии силовики ликвидировали трех террористок-смертниц, которые должны были подорвать себя на одном из рынков на северо-востоке страны. Ликвидировать смертниц удалось на подходе к одной из деревень рядом с городом Мадагали. По мнению властей, теракт планировала совершить исламистская группировка «Боко Харам».

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