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Трамп прокомментировал утечку в СМИ секретного доклада спецслужб США

Политика
Ранее в Белом доме заявили, что Барак Обама получил доклад о «вмешательстве» России в президентские выборы

Вашингтон, 6 Января 2017, 05:04 — REGNUM  Избранный президент США Дональд Трамп крайне удивился, узнав о том, что телеканал NBC получил доступ к секретному докладу, в котором содержатся сведения о том, что российские хакеры якобы устроили кибератаки во время американской президентской гонки. Своим негодованием Трамп поделился в микроблоге в Twitter.

«Как NBC получил «эксклюзивный доступ к секретному докладу»? Кто дал им этот доклад и почему?», — отметил Трамп.

ИА REGNUM ранее писало, что, по мнению Вашингтона, российские хакеры во время президентских выборов в США совершили кибератаки и взломали переписки Национального комитета Демократической партии. А опубликовали полученные сведения хакеры, передав данные сайту WikiLeaks. В свою очередь, и Россия, и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж эти обвинения отвергают.

В четверг, 5 января, разведывательные американские ведомства передали уходящему главе США Бакаку Обаме документы о «вмешательстве России и других государств» в президентские выборы в США.

Читайте ранее в этом сюжете: CNN: Спецслужбы США нашли посредников между Россией и WikiLeaks

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