CNN: Спецслужбы США нашли посредников между Россией и WikiLeaks

Тем не менее доказательств в защиту этой версии не приводится

Вашингтон, , 04:39 — REGNUM Посредники между Россией и сайтом WikiLeaks, которые якобы передавали документы Демократической партии для обнародования, найдены, утверждают спецслужбы США. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на знакомые с содержанием секретного доклада источники. Однако телеканал не приводит никаких доказательств в пользу версии спецслужб.

Телеканал отмечает, что сведения существующий, по мнению Вашингтона, связи между российской стороной и WikiLeaks содержатся в секретном докладе. Он имеет объем в 50 страниц и передан главе государстве Бараку Обаме.

ИА REGNUM сообщало, что разведывательные американские ведомства передали Обаме документы, в них имеется информация «вмешательстве России и других государств» в президентские выборы в США. Директор национальной разведки Джеймс Клэппер в четверг, 5 января, на слушаниях в конгрессе заявил, что более короткая, несекретная версия будет обнародована в начале следующей недели.

Читайте: Обама получил доклад о «кибератаках России»

Напомним, что США считают, что российские хакеры во время выборов главы США организовали кибератаки и взломали переписки Национального комитета Демократической партии, после чего обнародовали полученные сведения посредством сайта WikiLeaks. В Москве эти обвинения отвергают. А основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что Россия к публикациям о переписке демократов отношения не имеет.

Ранее румынский хакер Марсель Лехел Лазар, известный под псевдонимом Guccifer, отбывающий наказание на родине за взлом электронной почты ряда политиков, в числе которых и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, заявил в интервью из тюрьмы каналу Fox News, что обвинения США в адрес России в кибератаках — «это безумие, истерия».

Читайте ранее в этом сюжете: Хакер Guccifer об обвинениях США в адрес России: «Это безумие, истерия»

Читайте развитие сюжета: Трамп прокомментировал утечку в СМИ секретного доклада спецслужб США