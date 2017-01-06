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СМИ: Мэй встретится с Трампом в США весной этого года

Политика
Точная дата встречи пока не называется

Лондон, 6 Января 2017, 03:24 — REGNUM  Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, весной 2017 года посетит с официальным визитом США и встретится с избранным американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на британское правительство.

В декабре два ближайших помощника британского премьера уже посещали США для того, чтобы договориться с представителями команды нового главы США о визите Мэй, пишет издание.

Отмечается, что в британском правительстве рады, что о встрече Мэй и Трампа удалось договориться. По словам источника агентства, премьер-министр Великобритании с нетерпением ждет предстоящей встречи с американским лидером.

Трамп, в свою очередь, дал добро на переговоры с Терезой Мэй. Однако точная дата встречи пока не сообщается.

Первый контакт Мэй с Трампом в роли президента США состоялся в конце ноября после выборов. Премьер-министр Великобритании позвонила избранному американскому лидеру и поздравила с победой. Мэй и Трамп обсудили вопросы выстраивания связей двух стран в период передачи власти действующей администрацией США новой команде, а также вопросы, связанные с деятельностью НАТО и многое другое.

Ранее сообщалось, что британские власти планируют пригласить Дональда Трампа нанести государственный визит летом 2017 года и встретиться с королевой Елизаветой II, что должно упрочить связи между новым президентом США и властями Великобритании. Формальное приглашение будет отправлено после 20 января, то есть после инаугурации Трампа.

Как писало издание The Sunday Times, встреча с королевой является «секретным оружием» властей для того, чтобы наладить контакты с Трампом. Так, в вышеупомянутом телефонном разговоре с премьер-министром Трамп заявил, что его мать — шотландка — была большой поклонницей королевы. Тогда же избранный президент США попросил Мэй передать наилучшие пожелания Елизавете II.

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