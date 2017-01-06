Полиция второй раз допросила премьер-министра Израиля по делу о коррупции

Следователи уже допросили свидетелей как в Израиле, так и за рубежом

Иерусалим, Израиль, , 02:05 — REGNUM Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во второй раз допросила полиция в связи с подозрениями в получении взяток. Допрос проходил в резиденции главы израильского правительства в Иерусалиме и длился около пяти часов. Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Издание со ссылкой на заявление полиции также отмечает, что допрос проводился еще и по другому делу. По нему второй подозреваемый дал показания ранее. О других подробностей пока не сообщается.

Напомним, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и членов его семьи полиция подозревает в коррупции. Предполагается, что Нетаньяху и его родственники могли брать подарки от бизнесменов стоимостью в сотни тысяч шекелей. Сам глава правительства все подобные обвинения отвергает.

Первый допрос Биньямина Нетаньяху состоялся в понедельник, 2 января. Беседа длилась около трех часов. Обвинения в получении взяток в его адрес так и остались неподтвержденными, заявил по итогам беседы с правоохранителями премьер-министр.

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