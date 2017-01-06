Керри: Мы не соревнуемся с РФ, Турцией и Ираном в Сирии

Глава Госдепа сказал, что результаты встречи в Астане будут использованы на последующих переговорах по сирийскому конфликту в Женеве

Вашингтон, , 01:42 — REGNUM Госсекретарь США Джон Керри заявил, что Вашингтон не соревнуется с Москвой, Анкарой и Тегераном в дипломатическом урегулировании конфликта в Сирии. Напротив, США, по словам Керии, поддерживают эти усилия. Об этом госсекретарь заявил в четверг, 5 января, на пресс-конференции в Вашингтоне.

«Мы приветствуем встречу в Астане, мы надеемся, что она будет представлять собой шаг вперед», — сказал Керри.

Он также отметил, что в последние дни говорил с министрами иностранных дел РФ и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу о переговорах по Сирии в Астане и о том, как они могут помочь продолжению переговоров в Женеве по сирийскому урегулированию.

«Мы все согласны, что остается все та же цель: попасть в Женеву, где необходимо провести реальные переговоры», — подчеркнул Керри.

Напомним, что встреча по Сирии в Казахстане ожидается 23 января. По мнению президента РФ Владимира Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. В свою очередь, казахстанский президент Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. Но только в том случае, если будет соблюдаться режим перемирия в Сирии.

Ожидается, что 8 февраля состоятся переговоры по урегулированию сирийского конфликта в Женеве под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.