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Керри объявил о завершении своей карьеры госслужащего

Политика
На посту госсекретаря его сменит Рекс Тиллерсон

Вашингтон, 6 Января 2017, 01:25 — REGNUM  73-летний госсекретарь США Джон Керри заявил, что 20 января уходя в отставку вместе с администрацией Барака Обамы, завершит свою карьеру государственного служащего. Об этом Керри объявил на пресс-конференции в Вашингтоне.

«Моя карьера на государственной службе окончена», — сказал уходящий госсекретарь США.

Напомним, что Джон Керри почти 30 лет был сенатором от Массачусетса. В 2004 году он баллотировался в президенты США от Демократической партии, однако его обогнал Джордж Буш-младший, который переизбрался на второй срок.

Должность госсекретаря Керри занимает с февраля 2013 года. Он сменил на этом посту Хиллари Клинтон.

Отметим, что во время президентства Дональда Трампа госсекретарем станет глава нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон. Избранный президент объявил об этом 13 декабря. Тиллерсона Трамп выбрал за «упорство, большой опыт и глубокое понимание геополитики». На посту госсекретаря глава ExxonMobil займется вопросами региональной стабильности и сфокусируется на ключевых вопросах национальной безопасности США, говорил Трамп.

Отметим, что Рекс Тиллерсон известен также за широкие бизнес-связи в России. Ранее он даже был награжден орденом дружбы, которую ему вручил сам президент РФ Владимир Путин.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Трамп выбрал претендента на пост директора национальной разведки США

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