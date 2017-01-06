СМИ: Трамп выбрал претендента на пост директора национальной разведки США

Официально об этом будет объявлено в ближайшие дни

Вашингтон, , 01:04 — REGNUM Экс-сенатор от штата Индиана Дэниел Коутс выдвинут на пост директора национальной разведки США. Такое решение принял избранный американский президент Дональд Трамп, сообщает британское агентство Reuters.

Ожидается, что официально кандидатуру Коутса объявят в ближайшее время. Бывшему сенатору 73 году, он более десяти лет занимал эту должность, а до этого четыре срока проработал в нижней палате конгресса США.

Сейчас он входит в комитет по разведке. А во время Джорджа Буша-младшего (в 2001—2005 годах) он занимал должность посла США в Германии.

Напомним, что в ноябре говорилось о том, что стать следующим главой национальной разведки США может бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Об этом заявлял экс-глава избирательного штаба избранного президента США Дональда Трампа Киллиан Конвей. Сам Джулиани не раз заявлял о своем желании войти в администрацию Трампа, но подробностей не сообщал.

Ранее, 4 января, газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, близкие к окружению избранного президента США, писала, что Дональд Трамп считает Офис директора Национальной разведки США политизированным органом и готовит план по реструктуризации организации. Также Трамп намерен сократить персонал штаб-квартиры ЦРУ и увеличить число агентов, работающих по всему миру, сообщала WSJ.

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