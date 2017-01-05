Британский таблоид The Daily Mail в отсутствие крупных тем для анализа ращмышляет над словами румынского киберпирата, ставящего под сомнение участие российских хакеров в интернет-вмешательстве неких сил в американские президентские выборы

Лондон, , 23:44 — REGNUM «Знаменитый румынский хакер Марцел Лазар Лехел, известный в виртуальном мире как Guccifer, считает, что американцы просто помешались на теме компьютерных взломов их выборов. Они просто хотят свои неудачи списать на кого-то, считает опытный киберпират. Это истерика. И высылка 35 российских дипломатов — еще одно подтверждение психоза. Сработать под русских может кто угодно — надо просто использовать прокси-сервер с адресом в России и все, — цитирует издание Лазара. — Ломать пароли мишеней — тоже не самая сложная задача — их в большинстве случаев можно угадать, основываясь на персональных данных лица, почту которого хочешь открыть».

«Я не сомневаюсь, что сейчас нарисуют такие «расследования», в результате которых обвинят во взломах нескольких русских. Кибервойна — это на самом деле война фейков, которые создают одни с целью обвинить в чем-то других», — резюмирует румынский хакер.

Лазар отбывает наказание в румынской тюрьме за взлом почты одного из бывших помощников Билла Клинтона. После того, как он отсидит все, назначенное ему в качестве наказания на родине (в 2019 г.), его экстрадируют в Соединенные Штаты, где он проведет еще 52 месяца за решеткой — к такому сроку он приговорен за причастность к хакерским атакам на некоторых государственных американских деятелей, в том числе Колина Пауэлла.