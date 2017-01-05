Четверг, 05 Января 2017 года
23:49:39 МСК

«Кибервойна – это на самом деле война фейков»

Политика
Британский таблоид The Daily Mail в отсутствие крупных тем для анализа ращмышляет над словами румынского киберпирата, ставящего под сомнение участие российских хакеров в интернет-вмешательстве неких сил в американские президентские выборы

Лондон, 5 Января 2017, 23:44 — REGNUM  «Знаменитый румынский хакер Марцел Лазар Лехел, известный в виртуальном мире как Guccifer, считает, что американцы просто помешались на теме компьютерных взломов их выборов. Они просто хотят свои неудачи списать на кого-то, считает опытный киберпират. Это истерика. И высылка 35 российских дипломатов — еще одно подтверждение психоза. Сработать под русских может кто угодно — надо просто использовать прокси-сервер с адресом в России и все, — цитирует издание Лазара. — Ломать пароли мишеней — тоже не самая сложная задача — их в большинстве случаев можно угадать, основываясь на персональных данных лица, почту которого хочешь открыть».

«Я не сомневаюсь, что сейчас нарисуют такие «расследования», в результате которых обвинят во взломах нескольких русских. Кибервойна — это на самом деле война фейков, которые создают одни с целью обвинить в чем-то других», — резюмирует румынский хакер.

Лазар отбывает наказание в румынской тюрьме за взлом почты одного из бывших помощников Билла Клинтона. После того, как он отсидит все, назначенное ему в качестве наказания на родине (в 2019 г.), его экстрадируют в Соединенные Штаты, где он проведет еще 52 месяца за решеткой — к такому сроку он приговорен за причастность к хакерским атакам на некоторых государственных американских деятелей, в том числе Колина Пауэлла.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кибербезопасность и киберпреступность
Главное сегодня
NB!
05.01.17
«Кибервойна – это на самом деле война фейков»
ЛондонВеликобритания Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
05.01.17
Анатолий КошкинЯпония: поверженные агрессоры требуют извинений и компенсаций у победивших
ТокиоЯпония Курильские острова и Япония Политика
NB!
05.01.17
Руслан КостюкПортугалия. Иногда они возвращаются
ЛиссабонПортугалия Социализм в современной Южной Европе Политика
NB!
05.01.17
Отношения России с Прибалтикой с точки зрения геоэнергетики
РигаЛатвия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
05.01.17
Владимир ЛиндерманАмериканский спецназ готовит в Латвии будущих «лесных братьев»
РигаЛатвия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
05.01.17
Андрей ВыползовКоллапс в Калининграде: транспортная изоляция плюс паралич власти
КалининградРоссия Авиапроисшествия Политика
NB!
05.01.17
Ашот ПогосянПила: музыка вместо разделения
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
05.01.17
Редакция ИА REGNUMБлокада Калининграда: шаг первый
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
05.01.17
Станислав СтремидловскийВаршава переписывает историю: остаться должен один Пилсудский
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
05.01.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВсё говорит о неизбежности грядущей катастрофы: энергетика Украины в 2016-м
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
05.01.17
Станислав ТарасовТурция готовится озвучить свои новые кавказские инициативы
МоскваРоссия Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
05.01.17
Эстонский подполковник запаса написал два романа о войне с Россией
ТаллинЭстония Информационная война против России Культура
NB!
05.01.17
«Трамп с презрением относится к ЦРУ»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
05.01.17
Украинский посол в Мексике: «Мы защищаем весь мир от русской агрессии»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
05.01.17
Румыния: «Сегодня даже Черное море не является нам хорошим соседом»
БухарестРумыния Внешняя политика Румынии Политика
NB!
05.01.17
«К концу 2017 года следует ожидать выхода экономики РФ на траекторию роста»
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
05.01.17
Хакер Guccifer об обвинениях США в адрес России: «Это безумие, истерия»
БухарестРумыния Информационная война против России Политика
NB!
05.01.17
МИД Австрии: Не надо оглядываться назад, обвиняя РФ в украинском кризисе
ВенаАвстрия Гражданская война на Украине Политика
NB!
05.01.17
Минобороны Украины планирует новые ракетные учения вблизи Крыма
КиевУкраина Военные учения Политика
NB!
05.01.17
«Реал Мадрид» уничтожил «Севилью» на «Сантьяго Бернабеу»
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
05.01.17
Григорий ВанинДело Михалкова
ЕкатеринбургРоссия «Ельцин-центр» Общество
NB!
05.01.17
«Тоттенхэм» остановил победное шествие «Челси»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
ещё главное