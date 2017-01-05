И куда могут переместиться те, кто умеет только стрелять по «живым мишеням»?

Татьяна Полоскова, , 23:07 — REGNUM

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос лично проконтролировал ситуацию в т.н. переходных зонах, где будет проходить процесс разоружения членов «Революционных Вооруженных сил Колумбии — Армия народа» (FARC-EP). Всего в стране двадцать таких «переходных зон».

Как сообщает Prensa Latina, правительство и руководство повстанцев реализуют задачи по разоружению медленнее. чем того требует установленный график. Планируется, что в этих переходных зонах будущие демобилизованные группы подготовку к возвращению к гражданской жизни.

Однако, до сих пор не ясно, какой процент повстанцев, большинство из которых абсолютно не приспособлено к смене меча на орало и умеет только стрелять по «живым мишеням». готов вернуться к мирной жизни. Сможет ли правительство всем им предоставить гражданские специальности либо обучить их таковым?

Не надо забывать, и то, что не все из них получат амнистию. Амнистия не касается тех повстанцев, кто замешан в тяжких преступлениях — массовых убийствах, похищениях, изнасилованиях, комментирует Euronews. А таковых среди FARC-EP более, чем достаточно. Куда пойдут эти люди? По тюрьмам? Вряд ли большинство из них выберет такой вариант.

Кроме этого, учитывая, что граждане Колумбии, большинством голосов проголосовали против мирного договора, возникает вопрос: а как этих амнистированных повстанцев встретят те, родственники и близкие которых погибли от рук FARC-EP? Не приведет ли социализация повстанцев к взрыву напряженности и росту преступности на ранее мирных территориях Колумбии. Сейчас само упоминание об этой организации вызывает взрыв ненависти у большинства колумбийцев.

«Только не называй вслух эти аббревиатуры: FARC-EP и имена командиров. Тем более, в публичных местах. Камуфляжную майку тоже одевать не надо. Может обратить внимание полиция. Точно задержат и будут выяснять, кто ты и что делаешь в стране», инструктировал меня три года назад во время командировки по Колумбии коллега. Что-то сильно изменилось? Судя по итогам референдума, где колумбийцы дали отрицательную оценку мирным договоренностям правительства Колумбии с FARC-EP, мало что.

Отметим и то, что рядом находится Венесуэла, где градус внутриполитического противостояния крайне высок. Учитывая, что руководство Венесуэлы (как, впрочем, и кубинцев) неоднократно упрекали в поддержке боевиков из FARC-EP, а силовой сценарий отстранения Мадуро от власти вполне реален, куда могут устремиться эти левые вооруженные группы? Во всяком случае, что если наступит критический вариант Николас Мадуро вполне может обратиться «за подмогой"и к тем «полевым командирам» из FARC-EP, которые не видят смысла менять свою «профессию» на мирную. За оружием для подавления беспорядков (понимай — своих политических противников) Николас Мадуро уже к России и Китаю обратился.

И еще немаловажный нюанс. 40−50% повстанцев в рядах «Революционных Вооружённых сил Колумбии — Армии народа» (FARC-EP) — это женщины. Многие из них оставляли своих детей, рожденных за период «ратных подвигов» в джунглях, на попечение крестьян из окрестных деревень. Значительная часть из них не имеет полноценной семьи. Что ждет их в мирной жизни? Колумбия, все-таки, консервативная страна. В том числе, и в вопросах выбора спутницы жизни, да и института семьи как такового. Вряд ли бывшим участницам FARC-EP будет легко создавать семьи уже в мирной жизни. Отметим, что женщина без мужского плеча в Колумбии — это участь не простая. Опять же возникает проблема трудоустройства этих «матерей — воинов», да еще и с детьми на руках.

Вопросов, действительно, много. Разумеется, что президент Колумбии, сумевший начать мирный процесс в стране, достоин международного признания как выдающийся политик и миротворец. Но как разоружение и социализация повстанцев пойдут на практике? Не будет ли хуже, чем есть? Эти вопросы сейчас крайне актуальны для Колумбии. И очень многие колумбийцы задают их властям, обсуждают в каждом доме. Впрочем, ответы мы получим уже в ближайшие месяцы 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Колумбии начался процесс амнистии повстанцев из FARC-EP