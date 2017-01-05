Маккейн «напомнил» гражданам США об «угрозах» со стороны России

«Не существует более важного вопроса национальной безопасности для США, чем возможность провести свободные и честные выборы»

Вашингтон, , 19:17 — REGNUM Каждый гражданин США должен знать об угрозах, исходящих со стороны Российской Федерации (РФ). Об этом, как передает ВВС, заявил глава комитета сената США по вооруженным силам Джон Маккейн.

«Не существует более важного вопроса национальной безопасности для США, чем возможность провести свободные и честные выборы без постороннего вмешательства, — сказал сенатор-республиканец. — Поэтому Конгресс должен отложить партийные разногласия, следовать фактам и работать вместе для выработки комплексных решений, защиты и возможного ответа на кибератаки».

При этом Маккейн отметил, что расследования не преследует цели пересмотреть итоги выборов президента в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Барак Обама уже назвал «ответственными» за кибератаки и «слив» конфиденциальной почты кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и главы избирательного штаба демократов Джона Подесты, которые могли повлиять на исход выборов в США, РФ и лично президента Владимира Путина. Впрочем, никаких доказательств наличия «руки Кремля» в хакерских атаках предоставлено не было.

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