Китай окажет Уругваю помощь в рамках стратегического партнерства

Монтевидео, , 18:43 — REGNUM В 2017 году Китай бесплатно поставит в Уругвай технику на сумму в пять миллионов долларов. Об этом сообщил министр обороны Уругвая Хорхе Менендес. В частности, будет поставлено 10 машин скорой помощи, 6 автобусов, 10 автогрейдеров и 14 тракторов.

В январе с.г. в рамках двустороннего соглашения о военном сотрудничестве Уругвай получит из Китая зимние и летние палатки, полевые кухни, грузовики, электрические генераторы, резервуары для питьевой воды и металлические кроватки. Всего на два с половиной миллиона долларов, сообщает Prensa Latina.

Напомним, что в октябре 2016 года Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Уругвая Табаре Васкес по итогам встречи, прошедшей в Пекине, решили повысить двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства, углубляя и расширяя взаимовыгодное и дружественное сотрудничество в различных областях, сообщало ранее ИА Синьхуа.

Как заявил министр обороны Уругвая Хорхе Менендес, сотрудничество его страны с Китаем приобретает системный характер.

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