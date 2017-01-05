Четверг, 05 Января 2017 года
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Керри рассказал о пользе «перезагрузки» отношений с Москвой

Политика
У Москвы и Вашингтона все еще сохраняются разногласия по Сирии и Украине
Керри
© ИА REGNUM
Керри

Вашингтон, 5 Января 2017, 18:40 — REGNUM  «Перезагрузка» в отношениях между Москвой и Вашингтоном, о которой было объявлено в начале первого президентского срока Барака Обамы, принесла странам обоюдную пользу. Об этом, как передает RT, говорится в письме госсекретаря США Джона Керри, написанном по случаю завершения работы действующей администрации.

«Во время первого срока президента Обамы США и РФ провели перезагрузку наших отношений, что привело к ощутимой выгоде, включая контроль за ядерным вооружением и организацию маршрута поставок снабжения для наших солдат в Афганистане, — отмечается в сообщении. — В отдельных случаях мы смогли работать вместе в сферах общих интересов: переговоры по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — ядерное соглашение с Ираном), защита морских районов и координация действий по проблемам Арктики».

При этом Керри отметил, что у Москвы и Вашингтона все еще сохраняются разногласия по Сирии и Украине, а также в очередной раз заявил о якобы причастности России к хакерским атакам против США.

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