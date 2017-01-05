Де Мистура о проведении встречи по Сирии в Астане: «Мы внесем свой вклад»

Вашингтон, , 17:56 — REGNUM Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует усилия стран по подготовке встречи в Астане по Сирии. Об этом, как передает РИА Новости, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура на брифинге.

«Любые инициативы подобного рода приветствуются, должны поддерживаться и, как мы надеемся, окажутся успешными», — сказал он.

При этом де Мистура добавил, что ООН рассчитывает принять участие во встрече по Сирии в Астане, которая состоится 23 января 2017 г.

«Мы очень ждем этой встречи в контексте подготовки нашей встречи в начале февраля, — сказал он. — Мы планируем ее посетить, и мы внесем свой вклад в нее для ее успеха и принятия решений, которые мы сможем использовать на женевских переговорах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры по Сирии в Астане состоятся 23 января. Эти переговоры в Казахстане должны будут дополнить женевские договоренности. Для обсуждения подготовки к переговорам эксперты РФ прибудут в Турцию 9−10 января, говорил турецкий министр.

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