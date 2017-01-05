Четверг, 05 Января 2017 года
19:15:52 МСК

Де Мистура о проведении встречи по Сирии в Астане: «Мы внесем свой вклад»

Политика
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры по Сирии в Астане состоятся 23 января

Вашингтон, 5 Января 2017, 17:56 — REGNUM  Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует усилия стран по подготовке встречи в Астане по Сирии. Об этом, как передает РИА Новости, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура на брифинге.

«Любые инициативы подобного рода приветствуются, должны поддерживаться и, как мы надеемся, окажутся успешными», — сказал он.

При этом де Мистура добавил, что ООН рассчитывает принять участие во встрече по Сирии в Астане, которая состоится 23 января 2017 г.

«Мы очень ждем этой встречи в контексте подготовки нашей встречи в начале февраля, — сказал он. — Мы планируем ее посетить, и мы внесем свой вклад в нее для ее успеха и принятия решений, которые мы сможем использовать на женевских переговорах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры по Сирии в Астане состоятся 23 января. Эти переговоры в Казахстане должны будут дополнить женевские договоренности. Для обсуждения подготовки к переговорам эксперты РФ прибудут в Турцию 9−10 января, говорил турецкий министр.

Читайте также: Чуркин: Спецпосланник ООН получил приглашение на встречу по Сирии в Астане

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
Главное сегодня
NB!
05.01.17
Андрей ВыползовКоллапс в Калининграде: транспортная изоляция плюс паралич власти
КалининградРоссия Авиапроисшествия Политика
NB!
05.01.17
Президентом Венесуэлы может стать сын соратника Саддама Хусейна
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
05.01.17
Ашот ПогосянПила: музыка вместо разделения
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
05.01.17
Редакция ИА REGNUMБлокада Калининграда: шаг первый
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
05.01.17
Станислав СтремидловскийВаршава переписывает историю: остаться должен один Пилсудский
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
05.01.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВсё говорит о неизбежности грядущей катастрофы: энергетика Украины в 2016-м
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
05.01.17
Эстонский подполковник запаса написал два романа о войне с Россией
ТаллинЭстония Информационная война против России Культура
NB!
05.01.17
Айтен ЮранРождение бога. ФОТОВЫСТАВКА
ГокарнаИндия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
05.01.17
«Трамп с презрением относится к ЦРУ»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
05.01.17
Украинский посол в Мексике: «Мы защищаем весь мир от русской агрессии»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
05.01.17
Румыния: «Сегодня даже Черное море не является нам хорошим соседом»
БухарестРумыния Внешняя политика Румынии Политика
NB!
05.01.17
«К концу 2017 года следует ожидать выхода экономики РФ на траекторию роста»
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
05.01.17
МИД Австрии: Не надо оглядываться назад, обвиняя РФ в украинском кризисе
ВенаАвстрия Гражданская война на Украине Политика
NB!
05.01.17
Елена КовачичКто на самом деле автор мировой промышленной революции?
ГринокВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Наука
NB!
05.01.17
Минобороны Украины планирует новые ракетные учения вблизи Крыма
КиевУкраина Военные учения Политика
NB!
05.01.17
«Реал Мадрид» уничтожил «Севилью» на «Сантьяго Бернабеу»
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
05.01.17
Григорий ВанинДело Михалкова
ЕкатеринбургРоссия «Ельцин-центр» Общество
NB!
05.01.17
«Тоттенхэм» остановил победное шествие «Челси»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
04.01.17
Власти Аргентины не включили Фолкленды в карту страны
Буэнос-АйресАргентина Конфликт вокруг Фолклендских островов Политика
NB!
04.01.17
Президент ПМР – Додону: «Гарантия нашей безопасности – независимость»
ТираспольПриднестровье Приднестровское урегулирование Политика
NB!
04.01.17
Микола ШеляговичКалининградская область: от Ятвяжской Руси до наших дней
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Общество
NB!
04.01.17
Редкий москвич долетит до Галапагосских островов...
КитоЭквадор Туризм Общество
ещё главное