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Президентом Венесуэлы может стать сын соратника Саддама Хусейна

Политика
Если оппозиция не свергнет Николаса Мадуро силовым путем
Флаг Венесуэлы Флаг Венесуэлы

Каракас, 5 Января 2017, 17:49 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил нового вице-президента страны. Им стал 42-летний губернатор штата Арагуа Тарек эль-Айссами. По законодательству Венесуэлы в случае досрочной отставки действующего президента, если она не произойдет раньше февраля 2017 года, именно вице-президент возглавит страну.

Необходимо отметить, что в Венесуэле не исключен и силовой вариант смены власти. Оппозиция настроена решительно, и намерена бороться за уход из власти соратников Мадуро любыми методами. Переговоры между властью и оппозицией пока не дали ощутимых результатов. Более того, Мадуро вынужден постоянно идти на уступки оппозиционным лидерам.

Отметим, что отец назначенного на должность вице-президента Венесуэлы Тарека Эль-Айссами — Зайдан Эль-Амин Эль Айссами, эмигрант из Ливана. Он также известен как Карлос Зайдан. В свое время отец Тарека Эль-Айссами входил в круг военных соратников Саддама Хусейна.

Сам Тарек Эль-Айссами занимал в период правления Уго Чавеса пост министра внутренних дел. До назначения вице-президентом Венесуэлы он возглавлял штат Арагуа.

Как сообщало ранее издание El Nuevo Herald, сам Тарек Эль-Айссами имеет связи с исламскими фундаменталистами. А также, активно сотрудничает с Хезболлой.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Мадуро назначил нового вице-президента Венесуэлы

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