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Президент Израиля посетит с официальным визитом Грузию 9-10 января

Политика
В рамках визита состоятся встречи с президентом, премьер-министром и председателем парламента Грузии

Тбилиси, 5 Января 2017, 16:59 — REGNUM  Президент Израиля Реувен Ривлин посетит Грузию с официальным визитом 9−10 января. По информации пресс-службы президента Грузии, глава израильского государства прибудет в Тбилиси вместе с супругой Нехамой Ривлин в ночь на 9 января. В международном аэропорту Тбилиси высокого гостя встретят представители администрации президента и правительства Грузии.

Официальные встречи начнутся с утра 9 января. Реувена Ривлина примет президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Встреча пройдет вначале в формате один на один, затем — в расширенном формате. По окончании официальных встреч главы государств сделают заявления для СМИ.

В тот же день состоится встреча Реувена Ривлина с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Позднее президента Израиля примет председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

Вечером 9 января президент Грузии Георгий Маргвелашвили и его супруга Мака Чичуа дадут официальный обед в честь президента Израила и его супруги.

10 января, под конец визита президента Израиля, состоится церемония возложения венков к Мемориалу погибшим в борьбе за территориальную целостность Грузии.

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