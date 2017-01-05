Обама сообщил о создании «нового фундамента» для США

«Я с гордостью могу сказать, что мы заложили новый фундамент для Америки»

Вашингтон, , 16:31 — REGNUM Президент США Барак Обама, который в ближайшее время покинет свой пост, испытывает гордость за то, что действующей администрации США удалось заложить «новый фундамент» для страны. Об этом, как передает RT, говорится в письме, в котором глава Белого дома обратился к народу США.

«В этот момент, когда я готовлюсь передать кнопку и стать обычным гражданином страны, я с гордостью могу сказать, что мы заложили новый фундамент для Америки», — говорится в письме Обамы.

Президент США также добавил, что за минувшие 8 лет страна сделала первые шаги на пути преодоления неравенства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2016 г. представитель Республиканской партии Дональд Трамп набрал более 300 голосов выборщиков, которые были необходимы для победы во втором этапе президентской гонки в США.

За миллиардера отдали свой голос 304 члена коллегии, а за бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон — 227.

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