Эрдоган: Турцию пытаются поставить на колени

Анкара, , 16:08 — REGNUM Террористы и их пособники не смогут разрушить единство и целостность Турции. Об этом, как передает «Агентство Анадолу», сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на открытии ветки метрополитена «Кечиорен» в Анкаре.

«Турцию пытаются поставить на колени, — сказал Эрдоган. — Террористы атакуют страну со всех сторон. Враги пытаются всадить нож в спину турецкого народа. Но лучший ответ на это — героическая летопись турецкого народа. Подобные игры не пройдут!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Турцию потрясло несколько крупных терактов. Один из них был осуществлен неизвестным с 31 декабря 2016 г. на 1 января 2017 г. в Стамбуле. Злоумышленник ворвался в ночной клуб Reina и открыл огонь по его посетителям.

Ответственность за кровавую акцию, в результате которой погибли 39 человек, еще почти 70 получили ранения, на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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