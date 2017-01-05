Четверг, 05 Января 2017 года
16:14:01 МСК

Эрдоган: Турцию пытаются поставить на колени

Политика
«Террористы атакуют страну со всех сторон»

Анкара, 5 Января 2017, 16:08 — REGNUM  Террористы и их пособники не смогут разрушить единство и целостность Турции. Об этом, как передает «Агентство Анадолу», сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на открытии ветки метрополитена «Кечиорен» в Анкаре.

«Турцию пытаются поставить на колени, — сказал Эрдоган. — Террористы атакуют страну со всех сторон. Враги пытаются всадить нож в спину турецкого народа. Но лучший ответ на это — героическая летопись турецкого народа. Подобные игры не пройдут!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Турцию потрясло несколько крупных терактов. Один из них был осуществлен неизвестным с 31 декабря 2016 г. на 1 января 2017 г. в Стамбуле. Злоумышленник ворвался в ночной клуб Reina и открыл огонь по его посетителям.

Ответственность за кровавую акцию, в результате которой погибли 39 человек, еще почти 70 получили ранения, на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: СМИ: Полиция Турции задержала пять человек в связи с терактом в Стамбуле

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы в Турции
Главное сегодня
NB!
05.01.17
Станислав СтремидловскийВаршава переписывает историю: остаться должен один Пилсудский
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
05.01.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВсё говорит о неизбежности грядущей катастрофы: энергетика Украины в 2016-м
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
05.01.17
Станислав ТарасовТурция готовится озвучить свои новые кавказские инициативы
МоскваРоссия Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
05.01.17
Айтен ЮранРождение бога. ФОТОВЫСТАВКА
ГокарнаИндия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
05.01.17
«Трамп с презрением относится к ЦРУ»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
05.01.17
Украинский посол в Мексике: «Мы защищаем весь мир от русской агрессии»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
05.01.17
«К концу 2017 года следует ожидать выхода экономики РФ на траекторию роста»
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
05.01.17
Хакер Guccifer об обвинениях США в адрес России: «Это безумие, истерия»
БухарестРумыния Информационная война против России Политика
NB!
05.01.17
МИД Австрии: Не надо оглядываться назад, обвиняя РФ в украинском кризисе
ВенаАвстрия Гражданская война на Украине Политика
NB!
05.01.17
Елена КовачичКто на самом деле автор мировой промышленной революции?
ГринокВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Наука
NB!
05.01.17
Минобороны Украины планирует новые ракетные учения вблизи Крыма
КиевУкраина Военные учения Политика
NB!
05.01.17
«Реал Мадрид» уничтожил «Севилью» на «Сантьяго Бернабеу»
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
05.01.17
«Тоттенхэм» остановил победное шествие «Челси»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
05.01.17
Паргев Мартиросян«Друзья Карабаха, всех вас поздравляю с Рождеством!»
СтепанакертНагорный Карабах Рождество Христово Общество
NB!
04.01.17
Власти Аргентины не включили Фолкленды в карту страны
Буэнос-АйресАргентина Конфликт вокруг Фолклендских островов Политика
NB!
04.01.17
Президент ПМР – Додону: «Гарантия нашей безопасности – независимость»
ТираспольПриднестровье Приднестровское урегулирование Политика
NB!
04.01.17
Микола ШеляговичКалининградская область: от Ятвяжской Руси до наших дней
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Общество
NB!
04.01.17
Редкий москвич долетит до Галапагосских островов...
КитоЭквадор Туризм Общество
NB!
04.01.17
«Притеснения журналистов в Белоруссии вызывают серьезные опасения»
БрянскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
04.01.17
«В Белоруссии происходит то же, что на Украине привело к «майдану»
ВоронежРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
04.01.17
Станислав ТарасовТурция должна сохранить политическое доверие России и Ирана
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
04.01.17
«Эвакуэйшен! Прыгайте и бегите!»: подробности посадки А320 в Калининграде
КалининградРоссия Авиапроисшествия Происшествия
ещё главное