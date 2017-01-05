Власти Турции хотят убрать американцев с авиабазы «Инджирлик»

Анкара, , 16:02 — REGNUM Власти Турции не уверены в необходимости размещения военно-воздушных сил международной коалиции, возглавляемой США, на турецкой авиабазе «Инджирлик». Этот вопрос турецкие власти могут рассмотреть в ближайшее время, заявил сегодня, 5 января, вице-премьер Турции Вейси Кайнак.

Сообщается, что вопрос использования военной базы «Инджирлик» силами американской коалиции стоял на повестке дня турецкого правительства.

Вице-премьер Кайнак пояснил, что Анкара очень недовольна тем, что США оказывают недостаточную поддержку военной операции против террористической группировки «Исламское государство» в районе города Эль-Баб в Сирии, которую проводит турецкая армия.

Напомним, авиабаза «Инджирлик», была построена военным блоком НАТО в середине 50-х годов XX века в самый разгар холодной войны. Эта авиабаза предназначалась в первую очередь для базирования военно-воздушных сил США. На авиабазе размещались стратегические бомбардировщики ВВС США, способные наносить ядерные удары по территории СССР. Также на базе размещалась истребительная авиация НАТО для быстрого реагирования на кризисы Ближнего Востока.