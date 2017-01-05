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Иран намерен подать на Туркмению в суд из-за прекращения поставок газа

Политика
Туркменский МИД изложил свою версию того, по каким причинам возник правовой спор между газовыми компаниями двух этих стран

Ашхабад, 5 Января 2017, 14:29 — REGNUM  Национальная иранская газовая компания (НИГК) планирует подать в международный суд исковое заявление против правительства Туркмении. Причиной тому послужило вмешательство туркменского внешнеполитического ведомства разбирательства между газотранспортными предприятиями двух этих стран, сообщило ИА «CA-news».

По мнению иранской стороны, именно туркменский МИД несет ответственность за то, что «госконцерн «Туркменгаз» внезапно и нелогичным образом прекратил поставки газа в Иран, требуя быстрой оплаты по задолженности».

«Это вмешательство было явно против двустороннего газового соглашения, согласно которому туркменская сторона должна обеспечить газ для части северных иранских провинций. Переговоры между двумя сторонами не привели к конкретному результату по урегулированию спора в связи с задолженностью, и Туркмения прекратила экспорт газа в Иран», — подчеркнули в НИГК.

В свою очередь Министерство иностранных дел Туркмении отреагировало на сообщение Национальной иранской газовой компании заявлением о том, что оно «носит тенденциозный и необъективный характер», пишет пресс-служба дипломатического ведомства.

«Сообщение НИГК рассматривается нами как попытка ввести всех в заблуждение относительно вопроса, связанного с погашением задолженности Компании перед туркменской стороной. В частности, утверждения о якобы имевших место нарушениях контракта со стороны ГК «Туркменгаз», связанных с качеством и объемами поставляемого газа, не соответствуют действительности», — отметили в МИД.

По словам туркменских чиновников, иранская сторона неоднократно нарушала условия контракта на поставку природного газа из Туркмении в Иран.

«Так, несмотря на то, что одним из главных условий контракта является принцип «take or pay» — «бери или плати», Национальная иранская газовая компания в течение ряда лет в значительных объемах не обеспечивала выборку законтрактованного газа. При этом Компания не представляла туркменской стороне никаких финансовых компенсаций», — пояснили в Министерстве иностранных дел.

Также в МИД Туркмении заострили внимание на том, что НИГК допускала «голословные и эмоциональные односторонние заявления о проведенных «многочасовых безрезультатных переговорах», хотя встречи, посвященные урегулированию этого вопроса, инициировались именно туркменской стороной.

«Примером информационного пассажа служит и замечание Компании о том, что «вмешательство Министерства иностранных дел Туркмении в правовой спор между двумя компаниями является нарушением Контракта». В этом случае никакого нарушения быть не может по определению, так как подобного рода вопросы не прописываются в коммерческих соглашениях или контрактах. И вместе с тем общеизвестно, что одной из главных задач внешнеполитического ведомства любого государства является защита интересов страны. Именно с этих позиций следует понимать активность МИД Туркмении в освещении вышеуказанной проблематики», — подытожили туркменские дипломаты.

ИА REGNUM напоминает, что 1 января 2017 года государственный концерн «Туркменгаз» прекратил экспорт природного газа в северные регионы Ирана. Туркмения потребовала от Национальной иранской газовой компании погасить задолженность в размере $2 млрд (121,31 млрд рублей) за ранее осуществленные поставки голубого топлива.

Иранская сторона признает наличие долга в размере от $600 млн до $1,5 млрд (от 36,4 млрд до 91 млрд рублей), подчеркивая при этом, что более точная сумма задолженности может быть названа только после окончания переговоров между представителями газотранспортных компаний Туркмении и Ирана.

Читайте ранее в этом сюжете: Туркмения напомнила Ирану о $2 млрд долга за поставки газа

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Газодобыча и транспортировка газа
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