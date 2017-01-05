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В знак солидарности с христианами Алеппо посетят три депутата Франции

Политика
Они отпразднуют вместе с христианской общиной православное Рождество

Париж, 5 Января 2017, 14:10 — REGNUM  

Трое членов французского парламента посетят сирийский городе Алеппо 6 января по случаю празднования православного Рождества, сообщает Europe1.

Согласно их заявлению, поездка осуществляется «исключительно по личной инициативе» и направлена на выражение солидарности «с христианами Ближнего Востока».

Сирийский город, освобожденный недавно от исламистов, посетят Тьерри Мариани и Николя Дьюик из Республиканской партии Франции, а также Жан Лассаль — бывший член партии Демократическое движение. Они в очередной раз «подчеркнут солидарность с христианами Ближнего Востока, отпраздновав Рождество в армянской православной общине Алеппо.

Кроме того, они проведут ряд встреч с различными «официальными лицами» в Алеппо и Дамаске. В ходе своего визита, указывается в заявлении депутатов, они стремятся ознакомиться с происходящим в городе, а также с гуманитарной и военной обстановкой в стране.

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