В знак солидарности с христианами Алеппо посетят три депутата Франции

Париж, , 14:10 — REGNUM

Трое членов французского парламента посетят сирийский городе Алеппо 6 января по случаю празднования православного Рождества, сообщает Europe1.

Согласно их заявлению, поездка осуществляется «исключительно по личной инициативе» и направлена на выражение солидарности «с христианами Ближнего Востока».

Сирийский город, освобожденный недавно от исламистов, посетят Тьерри Мариани и Николя Дьюик из Республиканской партии Франции, а также Жан Лассаль — бывший член партии Демократическое движение. Они в очередной раз «подчеркнут солидарность с христианами Ближнего Востока, отпраздновав Рождество в армянской православной общине Алеппо.

Кроме того, они проведут ряд встреч с различными «официальными лицами» в Алеппо и Дамаске. В ходе своего визита, указывается в заявлении депутатов, они стремятся ознакомиться с происходящим в городе, а также с гуманитарной и военной обстановкой в стране.