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Операция в Мосуле: Освобождено до 70% восточной части города

Политика
Западная часть по-прежнему находится в руках исламистов из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Багдад, 5 Января 2017, 13:38 — REGNUM  Вооруженные силы Ирака освободили 70% восточной части города Мосул от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 4 января командующий объединенной группировки лейтенант-генерал Талиб Шагати. Об это сообщает Reuters.

«Приблизительно 65%-70% восточной стороны было освобождено», — отметил Шагати. «Я думаю, что полное освобождение восточной стороны произойдет в ближайшие дни».

Западная сторона города, разделенного рекой Тигр, находится под полным контролем боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Освобождение Мосула
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