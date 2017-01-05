Операция в Мосуле: Освобождено до 70% восточной части города
Западная часть по-прежнему находится в руках исламистов из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
Мосул, Ирак, 5 Января 2017, 13:20 — REGNUM Вооруженные силы Ирака освободили 70% восточной части города Мосул от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 4 января командующий объединенной группировки лейтенант-генерал Талиб Шагати. Об это сообщает Reuters.
«Приблизительно 65%-70% восточной стороны было освобождено», — отметил Шагати. «Я думаю, что полное освобождение восточной стороны произойдет в ближайшие дни».
Западная сторона города, разделенного рекой Тигр, находится под полным контролем боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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