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Администрация Порошенко ответила на резонансную статью олигарха Пинчука

Политика
Представитель администрации президента Украины в статье обозначает «три красные линии, которые Украина не пересечет»

Киев, 5 Января 2017, 12:53 — REGNUM  Газета Wall Street Journal сегодня, 5 января, опубликовала статью заместителя главы администрации президента Украины Константина Елисеева, которая является заочным ответом на материал бизнесмена Виктора Пинчука, который вышел в этом же издании в последние дни 2016 года.

Напомним, что Пинчук по сути предложил, чтобы Украина временно отказалась от идеи вступить в Европейский союз и навсегда отказалась от НАТО, не поднимала вопрос территориальной принадлежности Крыма, а также провела местные выборы на Донбассе в ближайшем будущем. Елисеев в своем ответе отмечает, что это компромиссы на условиях России и в целом «неправильная политика»

«Я согласен с благородным призывом к миру в Донбассе, но не могу согласиться с призывом к компромиссам на основе тревог. Страх и слабость — плохие советчики. Они подыгрывают аппетитам России, приглашают ее к еще большей агрессии и большим человеческим страданиям…», — пишет, в частности, Елисеев.

Также в статье представитель администрации президента обозначает «три красные линии, которые Украина не пересечет»:

«Не будет разворота в европейской и евроатлантической интеграции Украины. Это было бы сдачей независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Это было бы как возвращение в советское прошлое в Украине — то, что даже господин Пинчук не приветствовал бы. Отказ от европейской интеграции был бы политическим самоубийством для любого украинского политика, который бы осмелился призвать к такому резкому развороту, особенно после революции достоинства и ее требованиям к модернизации и реформам», — отмечает Елисеев.

«Не будет никакой торговли территориями Украины, будь то Донбасс или Крым. Эти территории не могут быть частью компромисса ради мира. Они принадлежат Украине, и это подтверждено на международном уровне, в том числе резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму, принятой в прошлом месяце, и канцелярией прокурора Международного уголовного суда в ноябре. Украина не будет отказываться от украинцев, которые оказались за железным занавесом военного вторжения России в Крым и на Донбасс», — подчеркивает соратник Порошенко.

«Не будет никаких выборов на Донбассе, пока российский сапог стоит на украинской земле. Украина выступает за проведение местных выборов там, но только на основе украинского законодательства и стандартов ОБСЕ. Кремль определенно хотел бы легализовать свои гибридные оккупационные и марионеточные режимы на Донбассе украинскими руками. Попасть в эту ловушку нельзя», — констатирует в завершение представитель администрации Порошенко.

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