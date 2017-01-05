Четверг, 05 Января 2017 года
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Минобороны Эстонии засекретило информацию об американском спецназе в стране

Политика
Американские СМИ и литовское министерство обороны эту информацию уже подтвердили
Эстония
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эстония

Таллин, 5 Января 2017, 12:22 — REGNUM  Министерство обороны Эстонии отказалось комментировать сообщения западных СМИ о присутствии на территории страны военных Сил специальных операций (ССО) США, сославшись на ее секретный характер. Об этом сегодня, 5 января, сообщает эстонская общественно-правовая телерадиокорпорация ERR со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как заявлено в официальном ответе министерства, «информация о деятельности ССО США здесь и о численности этих подразделений не является публичной». При этом отмечено, что сотрудничество между спецподразделениями США и Силами обороны Эстонии как в стране, так и в операциях за рубежом продолжается в течение многих лет и будет продолжаться и дальше.

Ранее о прибытии в прибалтийские страны военных ССО США сообщила американская газета The New York Times. Эту информацию уже подтвердило Министерство обороны Литвы. Глава Департамента госбезопасности, бывший командующий ССО Литвы Дарюс Яунишкис сообщил, что «дислокация является строгим ответом России, свидетельствующим о том, что НАТО и другие страны не будут мириться с российской агрессией в этом регионе». При этом отмечается, что появление американского спецназа в Прибалтике связано с тем, что Литва и США надеются подписать договор о статусе военных до инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

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